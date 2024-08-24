صحة القليوبية: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من مليون خدمة مجانية خلال 23 يوما

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تقديم 1387911 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء الجمعة 23 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحملة قدمت أمس الجمعة 13189 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 379211 خدمات من خلال قطاع الرعاية الأساسية و 283983 خدمة من خلال قطاع تنظيم الأسرة.

وأضاف، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 259078 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 178268 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي خدمات تنوعت بين 146755 تطعيمات روتينية، و865 مرور علي منشات غذائية، و488 مرور خاص باعمال صحة البيئة، إلي جانب تقديم 123981 خدمة لرعاية الأمومة والطفولة، والكشف عن9838 مواطن خلال القوافل العلاجية، إلي جانب تقديم 5444 خدمة خاصة بمكافحة الأمراض المتوطنة.



وأضاف وكيل الوزارة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».