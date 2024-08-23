حصاد الوزارات.. وزارة الصحة: أكثر من 35 مليون خدمة مجانية بحملة 100 يوم صحة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة الصحة: أكثر من 35 مليون و352 خدمة مجانية بحملة "100 يوم صحة"

وزارة النقل توضح طرق الحصول على تذاكر قطار LRT من ماكينات TVM

نائب وزير الصحة تتفقد وحدة طب أسرة الحجناية بالبحيرة.. وتشيد بمستوى الأداء

وزير الزراعة: تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسوق المبيدات

مكتب التنسيق يناشد طلاب الثانوية العامة سرعة تسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى

ثالث لغة مستخدمة على مستوى العالم.. آداب عين شمس تطلق برنامجا لدراسة "الهندية"

وزير الرى: إعادة دراسة قدرة الاستيعاب والزمن التكرارى لمخرات السيول والأودية

وزير التعليم العالى: استكمال جهود التوسع في إنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعات

وزيرة التضامن تستقبل ياسمين فؤاد للتعاون بالمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"

مكتب التنسيق: 294 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد المؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية