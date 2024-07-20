بدء رصف طريق ترعة محمود خليل بمنشأة القناطر فى الجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، بدء أعمال تنفيذ طبقة الرصف السطحية بطريق ترعة محمود خليل ببرقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر، بداية من طريق الملك حتى طريق 19 ببرقاش بطول 5كم، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لرئيس المركز بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق.

ووجه محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة مع سرعة إنهاء الأعمال وفقًا للمعايير الفنية اللازمة؛ لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، منبهًا بضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف على جودة الأعمال المنفذة، والالتزام بالجدول الزمني المقرر لها.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وضع برنامجًا زمنيًا للمرور على جميع الأحياء والمراكز والمدن، للإشراف على المشروعات الجاري تنفيذها والتواصل مع المواطنين والوقوف على مشكلاتهم وحلها.

وفي جولته الميدانية الرابعة، تفقد المحافظ عددًا من المشروعات بمركز ومدينة منشأة القناطر، شملت أعمال التوسعة بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار، وأعمال التوسعات بمحطة مياه الشرب بمنشأة القناطر، ومراحل التنفيذ لكوبرى أبو غالب، والأعمال الإنشائية لتوسعة ورفع كفاءة مدرسة نكلا الثانوية المشتركة، ومشروع رصف طريق ترعة محمود خليل، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بمستشفى مبارك المركزى بمركز ومدينة منشأة القناطر.



