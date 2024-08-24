أنشطة رعوية بكنائس مصر تزامنا مع عيد العذراء مريم.. تفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

تواصل الكنائس المصرية وخاصة التى تحمل اسم العذراء مريم الاحتفال بعيدها، حيث صلى الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص القداس الإلهي لعيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء في كنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة اثنين من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس، وواحدًا في رتبة أغنسطس، وأربعة آخرين في رتبة إيبدياكون للخدمة بكنائس الإيبارشية.

واحتفلت كنيسة السيدة العذراء والبابا أثناسيوس الرسولي بمدينة 15 مايو، التابعة لـ إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و 15 مايو، بمرور 17 عامًا على صلاة أول قداس بالكنيسة، وذلك في إطار نهضة صوم السيدة العذراء، وبحضور الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية.

وألقى نيافته كلمة روحية دارت حول "الإصحاح الرابع عشر من إنجيل القديس مرقس الرسول"، كما أشاد بكورال الملائكة، وحفظ الألحان الكنسية.

وفي السياق الرعوي ذاته، كرم نيافته جميع الخريجين من أبناء الكنيسة من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة، وكذلك أوائل مسابقة حفظ الآيات اليومية المختارة من إنجيل مار مرقس خلال مدة النهضة، كما كرم أيضًا خريجي كورس اليوسي ماس (الحساب الذهني⁠).