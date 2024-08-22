البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء والقديس حبيب جرجس بالعبور

كتب: محمد الأحمدى

يدشن الأن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كنيسة السيدة العذراء والقديس حبيب جرجس بالعبور بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة.

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس، بعيد العذراء 2024 والذي تحيي فيه ذكرى صعود جسد العذراء مريم إلى السماء بحسب الاعتقاد المسيحي.