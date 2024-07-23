الكنيسة تقيم التسبحة الشهرية بإيبارشية حلوان

كتب: محمد الأحمدى

صلى الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، تسبحة نصف الليل، أمس، في كاتدرائية السيدة العذراء بحلوان (مقر المطرانية)، وذلك ضمن اللقاء الشهري لنيافته بشعب الإيبارشية.



وشارك فى الصلوات عدد كبير من الآباء الكهنة والمرتلين، والخدام، ومكرسات دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة التابع للإيبارشية، وسط حضور شعبي كثيف.



وألقى نيافته كلمة من خلال التأمل في الآية "يَقُولُ الرَّبُّ، أَكُونُ لَهَا سُورَ نَارٍ مِنْ حَوْلِهَا، وَأَكُونُ مَجْدًا فِي وَسَطِهَا." (زك 2: 5).



التسبحة الشهرية



جانب من التسبحة الشهرية بإيبارشية حلوان



إيبارشية حلوان