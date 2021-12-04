كل ما تريد معرفته عن الصدفية.. الأعراض والأنواع والأسباب

نهير عبد النبى

الصدفية هى مرض جلدي يسبب ظهور بقع قشرية حمراء ومثيرة للحكة، غالبًا ما تظهر على الركبتين والمرفقين وجذع الجسم وفروة الرأس، وتعد الصدفية مرضًا شائعًا طويل الأمد ولا علاج له، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن الصدفية وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س:ما هى أعراض مرض الصدفية؟

-بقع حمراء من الجلد مغطاة بقشور فضية سميكة.

-بقع صغيرة متقشرة.

-جلد جاف متشقق و قد ينزف أو يسبب الحكة.

-الحكاك أو الحرق و الوجع.

-أظافر سميكة أو بها حفر أو حواف.

-تورم المفاصل أو تيبسها.

س: ما هى أنواع الصدفية؟





-الصدفية اللويحية هي الشكل الأكثر شيوعًا، حيث تظهر بقع جلدية جافة ومرتفعة وحمراء (آفات) مغطاة بقشور فضية.

قد تكون اللويحات مثيرة للحكة أو مؤلمة عند لمسها، وقد تكون قليلة أو كثيرة، وهي تظهر عادةً على المرفقين والركبتين وأسفل الظهر وفروة الرأس.

-صدفية الأظافر، قد تؤثر الصدفية على أظافر اليدين والقدمين، ما يؤدي ظهور حُفَرٍ صغيرة في الأظافر ونموها بشكل غير طبيعي.

-الصدفية النقطية، يؤثر هذا النوع في المقام الأول على اليافعين والأطفال. وعادةً ما يحدث بسبب عدوى بكتيرية مثل التهاب الحلق العقدي.

-صدفية الثنيات، يؤثر هذا النوع بشكل رئيسي على ثنيات الجلد في الأُربية والأليتين والثدي، و تسبب صدفية الثنيات ظهور بقع ملساء من الجلد الأحمر تزداد سوءًا مع الاحتكاك والتعرق.

-التهاب المفاصل الصَدفي، يسبب التهاب المفاصل الصَدفي تورمًا مؤلمًا في المفاصل ويعد عرضًا نموذجيًا لالتهاب المفاصل، وفي بعض الأحيان تكون أعراض المفاصل هي العرض الأول أو الوحيد أو العلامة الأولى أو الوحيدة للصدفية.

س:ما هى أسباب الصدفية؟

يعتقد أن الصدفية مشكلة تصيب الجهاز المناعي تتسبب في تجدد الجلد بمعدل أسرع من المعدل الطبيعي، في أكثر أنواع الصدفية شيوعًا، والمعروف باسم الصدفية اللويحية، ينتج عن هذا التبادل السريع للخلايا قشور وبقع حمراء.

ليس من الواضح تمامًا ما الذي يسبب الخلل الوظيفي للجهاز المناعي، و يعتقد الباحثون أن العوامل الوراثية والبيئية تلعب دورًا في هذا الأمر وهذه الحالة ليست معدية.

قد لا تظهر الأعراض على العديد من الأشخاص المعرضين للإصابة بالصدفية لسنوات حتى يتم تحفيز المرض بفعل بعض العوامل البيئية وتتضمن المحفِّزات الشائعة للصدفية ما يلي:

-حالات العدوى، مثل التهاب الحلق العقدي أو حالات العدوى الجلدية.

-أحوال الطقس، خاصةً الأجواء الباردة والجافة.

-إصابات الجلد مثل: الجروح أو الخدوش أو لدغات الحشرات أو حروق الشمس الشديدة.

-الإجهاد.

-التدخين الإرادي والتدخين السلبي اللإرادي.

-تناول أدوية معينة.