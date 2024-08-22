اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2024 02:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الدور الثانى بنفس أرقام جلوسهم

الخميس، 22 أغسطس 2024 01:54 م
طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الدور الثانى بنفس أرقام جلوسهم طلاب - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة استعدت بشكل كامل لامتحانات الثانوية العامة دور ثان 2024 والتى تبدأ السبت 24 أغسطس الجارى، موضحة أن الطلاب الذين يؤدون امتحان الدور الثاني سيكون بنفس أرقام جلوس الطلاب الذين أدوا بها امتحان الدور الأول والطلاب الذين لم يدخلوا امتحانات الدور الأول وسوف يؤدون امتحان الدور الثاني أرقام جلوسهم حصلوا عليها قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة للدور الأول وأيضا اللجان الامتحانية.

 

تبدأ السبت 24 أغسطس الجارى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يؤدى امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الثاني قرابة 100 ألف طالب وطالبة.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى طلاب الثانوية العامة بامتحانات الثانوية العامة للدور الثاني يوم السبت 24 أغسطس الجارى امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 25 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 26 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والثلاثاء 27 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 28 أغسطس مادتى الفيزياء والتاريخ والخميس 29 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والسبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه يؤدى الطلاب يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 الرياضيات التطبيقية الديناميكا والاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الاحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.







وزارة التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة دور ثان

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2024

اخبار مصر

امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى

جدول امتحانات الثانوية الازهرية الدور الثاني

جدول امتحانات الدور الثاني تالته ثانوي ازهر

جدول امتحانات الثانويه الازهريه الدور الثاني

هل امتحانات الدور الثاني صعبة

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

موقع وزارة التربية والتعليم

بوابه الازهر الالكترونيه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة