وزير الزراعة: تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسوق المبيدات

كتبت أسماء نصار

وجه اليوم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قيادات الوزارة المعنية بتشديد الرقابة وتكثيف حملات التفتيش على منافذ وأسواق بيع المبيدات، مؤكدا أنه يجب التنسيق لعمل حملات مستمرة على الكيانات الصغيرة التى تقوم ببيع المبيدات غير معلومة المصدر والتى أصبحت منتشرة فى العديد من الاماكن على مستوى الجمهورية .

وكلف وزير الزراعة مديرى مديريات الزراعة فى المحافظات بضرورة قيام الجمعيات الزراعية بدورها فى التنسيق مع الشركات المعتمدة فى اسواق المبيدات لوضع مبيدات معلومة المصدر فى الجمعيات والتى يحتاج اليها المزارع وتكون بجودة عالية والتأكد من ضرورة معلومية المصدر

وقال فاروق أن هذا دور أصيل لوزارة الزراعة وهو محاربة الأصناف مجهولة المصدر والهوية حتى لا يقع المزارع فريسة للغش بالإضافة إلى ضرورة التوعية المستمرة للمزراعين بالمبيدات الجديدة التى يتم اعتمادها فى مكافحة الآفات والحشرات الضارة التى تؤثر على الإنتاج الزراعى .

واختتم وزير الزراعة توجيهاته بالتنسيق الكامل بين الإدارة المركزية للمكافحة ولجنة مبيدات الآفات والمعمل المركزى للمبيدات وتكثيف المرور الدورى محال المبيدات والرقابة عليها وكذلك المصانع وجميع المنافذ واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين بالاشتراك مع أجهزة الدولة المعنية.