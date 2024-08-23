نقص البروتين عند الأطفال.. من هم الأكثر عرضة للخطر وكيفية الوقاية؟

كتب حسام الشقويرى

البروتين عنصر غذائى أساسى يتكون من "كتل بناء" كيميائية تسمى الأحماض الأمينية، يلعب البروتين دورًا رئيسيًا فى العديد من وظائف الجسم، بما فى ذلك استعادة وإصلاح الأنسجة فى العضلات، ويساعد فى نمو الأطفال وتطورهم وفقا لما نشره موقع OnlyMyHealth.

والبروتين يساعد في تعزيز الصحة العقلية والجسدية للأطفال، وبدون مستويات كافية من البروتين، قد يعاني الأطفال من أعراض مختلفة، مثل التعب وقلة التركيز وانخفاض المناعة والمزيد، وبالتالي ليس من المهم فقط فهم احتياجات طفلك من البروتين، لكن أيضًا معرفة أسباب النقص وكيف يمكن أن يؤثر على صحة طفلك وعافيته.

أسباب وأعراض نقص البروتين عند الأطفال

عدم تناول كمية كافية من البروتين يزيد من خطر نقص البروتين عند الأطفال والحالات المرتبطة به مثل مرض كواشيوركور عند الأطفال.

ويعد مرض كواشيوركور مرضًا نادرًا في الولايات المتحدة، ومع ذلك في مناطق مثل جنوب شرق آسيا وأمريكا الوسطى والكونغو وبورتوريكو وجامايكا وجنوب أفريقيا وأوغندا، تكون معدلات الإصابة أعلى بكثير.

تشمل الأسباب الشائعة سوء التغذية والحمل، اضطرابات الأكل وتشمل هذه الاضطرابات اضطرابات الكبد، ومشاكل الكلى، ومرض التهاب الأمعاء (IBD)، أما بالنسبة لمرض كواشيوركور، ففي حين أن السبب الدقيق غير معروف، فإن الأنظمة الغذائية التي تعتمد بشكل أساسي على الذرة أو الكسافا أو الأرز ترتبط غالبًا بهذا المرض، وفقًا لـبحث عند الأطفال، يمكن ربط ذلك بالفطام الأخير، أو الإصابة بالعدوى الأخيرة (وخاصة الحصبة)، والاضطرابات في مرحلة الطفولة (وفاة أحد الوالدين، وبيئة المنزل المؤقتة، والفقر).

الأعراض الشائعة لنقص البروتين عند الأطفال

تتضمن بعض الأعراض الشائعة لنقص البروتين عند الأطفال ما يلى..

الوذمة أو التورم على جانبي الجسم

تغيرات الجلد والشعر

الإصابة بالمرض بشكل متكرر

فقدان العضلات وضعفها

انخفاض نمو العظام وكثافتها

توقف النمو

فقدان أو زيادة الوزن غير المبرر.

فقر الدم

فئات الأطفال الأكثر عرضة للخطر

الأطفال في سن ما قبل المدرسة في البلدان النامية غالباً ما يكونوا معرضين لخطر نقص البروتين المرتبط بسوء التغذية، والأطفال الذين لا يتناولون طعامًا كافيًا، والذين يتناولون نظاما غذائيا قائما على النباتات دون أخذ احتياجات البروتين في الاعتبار، والأطفال الذين يعيشون في المناطق غير المتطورة هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

العوامل التى تؤثر على متطلبات البروتين تشمل..

تناول الكربوهيدرات

ملفات تعريف الهرمونات

صحة الأمعاء

جودة البروتين

تناول السعرات الحرارية

كيف يمكن للوالدين ضمان تناول كمية كافية من البروتين لأطفالهم

في حين لا تزال الاحتياجات الدقيقة للأطفال من البروتين قيد البحث، فقد وردت تقديرات في دراسة حديثة أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و13 عامًا يحتاجون إلى حوالي 0.95 جرام من البروتين يوميًا لكل كيلوجرام من وزنهم، بينما يحتاج أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا إلى أقل قليلاً عند 0.85 جرام.

ولضمان تناول كمية كافية من البروتين لدى الأطفال يوص بإدراج اللحوم الخالية من الدهون والأطعمة الغنية بالبروتين مثل الدواجن والأسماك والبيض والبقوليات ومنتجات الألبان.