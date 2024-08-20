أسباب تجعلك تجمع بين الكربوهيدرات والبروتين قبل ممارسة الرياضة؟

كتبت مروة محمود الياس

ممارسة الرياضة أحد أهم الأساسيات اليومية التي لا يجب التخلي عنها، فيجب تعزيز النظام الغذائي بجانبها كي تؤتي ثمارها سواء إن كانت تهدف لإنقاص الوزن أو للحصول على جسم مثالي أو الحصول على بناء العضلات والتخلص من كتلة الدهون، أو لتعزيز منحنيات الجسم وجعلها أكثر صحة وتعزيز العضلات والقوة العامة.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والغذاء والأمراض، فإن البروتينات والكربوهيدرات أفضل ما يمكن ان يتناوله الرياضي قبل التمرين للحصول على الطاقة والصحة، وبالمقارنة فإن البروتينات تساعد بشكل عام على زيادة الأحماض الأمينية التي تدخل الجسم وبالتالي تعمل على تعزيز صحة العضلات وتقويتها ونموها، فضلاً عن أنها تقوي من الجسم أثناء التمرينات الطويلة وغيرها.

أما الكربوهيدرات فهي وقود هام للعضلات وبناء العظام جيدا لذلك تعزز من مستويات الطاقة وتساعد على أداء التمرينات عالية الكثافة بشكل ممتاز، كما أن الكربوهيدرات تساعد على تعزيز مستوى السكر في الدم وبالتالي يمكن أن تعزز من صحة الرياضي عند أدائه للتمرين بشكل فعال.

ولأمثلة صحية تساعد الرياضيين قبل التمرينات الرياضية:

يمكن تناول شرائح من التفاح الصحي مع زبدة اللوز الصحية، فضلاً عن إمكانية تناول الموز مع مسحوق البروتين أو الحليب الصحى أو حليب اللوز كذلك، يمكن أيضًا تناول كوب من الزبادي اليوناني الغني بالبروتين مع نوع من الفاكهة مثل التوت، كلها أمثلة صحية وتعزز من صحة رياضي أثناء أدائه لتمرينه، وتجعله يصل لأهداف تمريناته بسهولة وصحة.