لهذه الأسباب سيتم إعلان سيناء خالية من التلوث البيئي منتصف 2025

كتبت منال العيسوى

بذلت الدولة ممثلة فى وزارة البيئة، ووزارة البترول جهودا كثيرة من أجل توافق قطاع البترول مع الاستدامة البيئية، حيث إنه يعد من أكثر القطاعات التى ينجم عنها التلوث، الأمر الذى دفع الوزارتين لوضع عدد من الخطط التى تعكس التزام القطاع بالمعايير البيئية وتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع، منها وضع خطط لإعلان سيناء منطقة خالية من التلوث البيئي بحلول الربع الثاني من عام 2025 .

تتضمنت خطط الدولة عدد من الخطوات، منها متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها للحفاظ علي البيئة، خاصة في مناطق مثل خليج السويس، اضافة لعقد مجموعة من الاتفاقيات مع بعض الشركات الدولية الإماراتية للاستثمار، مما سيساعد في تأمين التمويل اللازم لمشروعات الإصحاح البيئي المطلوبة، وجذب الاستثمارات في المشروعات الحالية والمستقبلية لضمان توافق القطاع مع مبادئ الاستدامة، إضافة الى تمديد الخطط البيئية بطريقة واقعية، من اجل ضمان الاستمرار في التقدم.

وتعد خطة إعلان سيناء منطقة خالية من التلوث البيئي بحلول الربع الثاني من عام 2025 ، أحد الخطوات المهمة فى تحقيق خطوات مميزة خاصة في إدارة الصرف من المنشآت الصناعية، لتلبية المعايير البيئية، والتجهيز لزيارة الدكتورة وزيرة البيئة في الربع الثاني من 2025.

ومن الأسباب الخاصة بإعلان سيناء خالية من التلوث أن مدينة شرم الشيخ وفقا لأخر الأبحاث، تعد مدينة خالية تماما من التلوث بكافة أشكاله ، وتعد من المدن العالمية النظيفة، حيث يتم الحفاظ فيها على الحياة البحرية، بما تتضمنها من شعاب مرجانية وأنواع نادرة من الكائنات البحرية.

مدينة شرم الشيخ أيضا تعد من المدن الخضراء التي تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، الأمر الذى يمنحها فرصة حقيقية للاستمرار في الحفاظ على مكانتها بين المدن السياحية العالمية،

ونجحت أيضا وزارة البيئة فى تحصين بيئتها والحفاظ عليها، من خلال بدائل طبيعية وساحات خضراء ومياه متحركة للتخلص من آثار التلوث البيئي، والعودة إلى أحضان الطبيعة الصحية والسلمية، جرين شرم هى إحدى المبادرات التى تدعمها الوزارة وحققت الكثير على أرض الواقع .

جدير بالذكر أن وزيرة البيئة تتابع أيضا الوضع الحالي في مسطرد، تمهيدا لزيارة المنطقة الجغرافية لتقييم الوضع ميدانيا، و تقديم تقرير واضح يحدد الخطوات اللازمة لحل اى مشكلة بشكل جذري.



