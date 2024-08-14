تعرف على 6 برامج رئيسية فى محور البيئة ببرنامج الحكومة 2024 - 2027

كتبت منال العيسوى

تسعى وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة تحقيق عدد من المحاور الرئيسية، التى تضمنها برنامج الحكومة الجديدة فى الفترة من 2024- 2027، فيما يخص محور البيئة، وخلال التقرير الحالى نرصد هذه المحاور الرئيسية لملف البيئة التى سيتم متابعتها وتنفيذها ضمن الخطة العامة للدولة ببرنامج الحكومة، التى تتضمن 6 برامج فرعية.

وتنحصر هذه المحاور الستة فى الآتى:-

1- التصدى لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معه.

2- الحد من التلوث بأنواعه تلوث الهواء أو الأرض أو المياه.

3- تنمية واستدامة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها كحق رئيسى للأجيال المقبلة.

4- تعزيز الاقتصاد الدائرى، فى المشروعات الخضراء لتحقيق استدامة الصناعة وإدارة المخلفات.

5- تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئى باعتباره أحد الحلول لتحويل تحديات البيئة لفرص استثمارية.

6- الارتقاء بمعدل التخضير وزيادة المسطحات الخضراء والحفاظ عليها ووضع ضوابط وإجراءات لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.

جدير بالذكر انه أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تطوير القطاع البيئى فى مصر، أحد الملفات التى تدعمها القيادة السياسة للدولة، وتجديد الثقة فى أداء وزارة البيئة، يتيح الفرصة لاستكمال ما تم من جهود فى الملف البيئى، الذى يضم العديد من الملفات التى لا يقل احد منها عن غيره فى الأهمية، وأنه يتم العمل بالتوازى فى كل الملفات ومن أهمها، ملف المخلفات، وتلوث الهواء والتربة والمياه باعتبارها ملفات أساسية فى الملف الأكبر وهو ملف تغير المناخ، إضافة لملف التنوع البيولوجى، والاستثمار البيئي وتطوير المحميات وصون الطبيعة.