اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أغسطس 2024 03:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على 6 برامج رئيسية فى محور البيئة ببرنامج الحكومة 2024 - 2027

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 01:30 م
تعرف على 6 برامج رئيسية فى محور البيئة ببرنامج الحكومة 2024 - 2027 وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسعى وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة تحقيق عدد من المحاور الرئيسية، التى تضمنها برنامج الحكومة الجديدة فى الفترة من 2024- 2027، فيما يخص محور البيئة، وخلال التقرير الحالى نرصد هذه المحاور الرئيسية لملف البيئة التى سيتم متابعتها وتنفيذها ضمن الخطة العامة للدولة ببرنامج الحكومة، التى تتضمن 6 برامج فرعية.

وتنحصر هذه المحاور الستة فى الآتى:-

1- التصدى لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معه.
2- الحد من التلوث بأنواعه تلوث الهواء أو الأرض أو المياه.
3- تنمية واستدامة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها كحق رئيسى للأجيال المقبلة.
4- تعزيز الاقتصاد الدائرى، فى المشروعات الخضراء لتحقيق استدامة الصناعة وإدارة المخلفات.
5- تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئى باعتباره أحد الحلول لتحويل تحديات البيئة لفرص استثمارية.
6- الارتقاء بمعدل التخضير وزيادة المسطحات الخضراء والحفاظ عليها ووضع ضوابط وإجراءات لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.

جدير بالذكر انه أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تطوير القطاع البيئى فى مصر، أحد الملفات التى تدعمها القيادة السياسة للدولة، وتجديد الثقة فى أداء وزارة البيئة، يتيح الفرصة لاستكمال ما تم من جهود فى الملف البيئى، الذى يضم العديد من الملفات التى لا يقل احد منها عن غيره فى الأهمية، وأنه يتم العمل بالتوازى فى كل الملفات ومن أهمها، ملف المخلفات، وتلوث الهواء والتربة والمياه باعتبارها ملفات أساسية فى الملف الأكبر وهو ملف تغير المناخ، إضافة لملف التنوع البيولوجى، والاستثمار البيئي وتطوير المحميات وصون الطبيعة.







البيئة

المناخ

تغير المناخ

المخلفات

الصناعة

الاستثمار البيئي

التلوث

الموارد الطبيعية



الموضوعات المتعلقة

الحكومة تخطط لزيادة الصادرات من الدواء والمنتجات الطبية لـ2 مليار دولار

السبت، 10 أغسطس 2024 03:00 ص

استمرار اجتماعات جهاز البيئة لاستعدادات مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2024

الأحد، 04 أغسطس 2024 12:21 م

استبدال القبح بالجمال.. يد التطوير تحول مقالب عمومية عشوائية لرئة ومتنزهات عامة.. أشهرها الأزهر بارك وتلال الفسطاط.. استبدال 8 مواقع عشوائية لمخلفات الهدم والبناء والقمامة لمسطحات خضراء ومطاعم سياحية.. صور

الجمعة، 12 يوليو 2024 09:00 ص

وزيرة البيئة لـ"اليوم السابع": زيادة المسطحات الخضراء وتعديلات بلائحة قانون البيئة

الخميس، 04 يوليو 2024 01:07 م

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة