7 مشاكل صحية يسببها تناول الكثير من الأطعمة المالحة منها النوبة القلبية

كتبت إيناس البنا

توصي منظمة الصحة العالمية بتناول 2000 ملجم فقط من الملح يوميًا، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 1.89 مليون حالة وفاة تحدث بسبب تناول كميات كبيرة من الصوديوم كل عام، يؤدي تناول الكثير من الملح أو الأطعمة المالحة إلى العديد من المضاعفات الصحية.



اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، فوفقا لموقع هيلث سايد فأن الأطعمة المالحة مثل البطاطس المقلية ورقائق البطاطس المعلبة والبرجر والبيتزا سيئة جدًا لصحتك، يمكن أن تؤثر على صحة القلب بشكل كبير.

7 مشاكل صحية يسببها تناول الكثير من الأطعمة المالحة

إذا كنت من محبي تناول الوجبات الخفيفة المملحة والأطعمة الغنية بالصوديوم، فلا بد أنك تعلم أن هذا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، دعنا نتعرف على 7 أمراض من هذا القبيل ناجمة عن تناول الأطعمة المالحة.

ضغط دم مرتفع

عندما يكون تدفق الدم على جدران الشرايين مرتفعًا جدًا، فإنه يسبب ارتفاع ضغط الدم. وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، عندما يكون هناك كمية زائدة من الملح في الدم، يرتفع مستوى ضغط الدم، مما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم، إن تناول الكثير من الأطعمة المالحة يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم مما قد يؤدي إلى المزيد من المشاكل الصحية.

نوبة قلبية

تحدث النوبة القلبية عندما يحدث قطع أو انسداد كامل في الأوعية الدموية في القلب مما يمنع تدفق الدم، وقد تكون مميتة، وفي حين أن النوبة القلبية يمكن أن تحدث بسبب العديد من العوامل، فإن تناول الكثير من الملح هو أحد الأسباب الرئيسية، يؤدي ارتفاع نسبة الصوديوم إلى زيادة السوائل في الدم مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يؤدي إلى النوبة القلبية.

سرطان المعدة

يؤدي تناول الكثير من الملح إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة، وتشير الأبحاث إلى أن الشباب الذين يتناولون الكثير من الوجبات السريعة هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة، وهو مشكلة صحية خطيرة للغاية ويجب معالجتها بمجرد اكتشاف أي أعراض لها.

السمنة

قد يؤدي اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم إلى زيادة الوزن والسمنة، كما أن تناول الكثير من الملح قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع والعطش، مما يدفعك إلى تناول المزيد من الطعام، وقد يجعل الجسم مقاومًا لهرمون اللبتين، وهو الهرمون المسؤول عن الشعور بالجوع، وقد يؤدي هذا إلى زيادة الوزن خاصة عند البالغين.

هشاشة العظام

يحدث مرض هشاشة العظام عندما تنخفض كثافة العظام وكتلتها، مما يؤدي إلى انخفاض قوة العظام، وهو نوع من أمراض العظام التي يمكن أن تؤدي إلى الكسور وفقدان العظام، يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

مرض كلوي

يؤثر تناول الملح بكثرة على صحة الكلى ويعطل عملها، كما تزيد احتمالات الإصابة بأمراض الكلى المزمنة مثل الفشل الكلوي وحصوات الكلى، كما أن تناول الأطعمة المالحة يسبب فقدان الكالسيوم في البول وقد يؤدي إلى حصوات الكلى، كما أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض الكلى.

سكتة قلبية

قد يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم إلى حدوث مشاكل في القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية، ووفقًا لـ Harvard Health ، فإن تناول الكثير من الأطعمة المالحة وارتفاع ضغط الدم هما العاملان الرئيسيان اللذان يساهمان في حدوث قصور القلب، ويؤثر ذلك على تدفق الدم عبر الجسم.