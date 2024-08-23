صحة الدقهلية: أكثر من مليون خدمة لأهالى المحافظة منذ بدء حملة "100 يوم صحة"

الدقهلية - سارة الباز

أعلن دكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، في بيان اليوم الجمعة، عن أنه قد تم تقديم نحو مليون خدمة لأهالي محافظة الدقهلية بمبادرات الصحة العامة منذ إطلاق المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة".

وأشار الدكتور دكتور تامر الطنبولي، منسق المبادرات الرئاسية إلى استمرار خدمات المبادرة، التي يجري تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة، والقوافل العلاجية، وسيارات تنظيم الأسرة في جميع التخصصات مثل: (دعم صحة المرأة - فحص الأمراض المزمنة - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية).

وأضاف بأن هناك فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة؛ لتقديم الخدمات الصحية، والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.

وأشار "الطنبولي" إلى أن أعمال المبادرة تمتد يومياً من الساعة 9:00 صباحا، وحتى 9:00 مساءاً من خلال الفرق المتنقلة، ومن 9.00 صباحا، حتى 2.00 ظهرا، من خلال الفرق الثابتة، ولمدة 100 یوما.