حياة كريمة ببنى سويف: الكشف وتوفير العلاج لـــ 1200 مواطن بالمجان

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعدته "د. سماح أحمد جاد وكيل وزارة الصحة" بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية"على مدار يومي"الأربعاء والخميس 21، 22 أغسطس الجاري" بقرية بنى عقبة مركز ببا - ،مكونة من 9 عيادات في 8 تخصصات (الباطنة - الأطفال - الجراحة- النساء- الجلدية - تنظيم الأسرة - الاسنان - الرمد ) وضمن اجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1206 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 148 - معمل طفيليات 26 - حالات أشعة عادية 11- استصدار 3 قرارات نفقة دولة - تحويل عدد 6 مريض للمستشفيات لإستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 13 حالة

كما تضمنت فعاليات القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 300 مواطنا، فيما بلغ إجمالي عدد الخدمات التى قدمتها القافلة 2612 خدمة

من جهته أشارت وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة،ويتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل