اليوم السابع
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الجمعة، 23 أغسطس 2024 03:52 م
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وزارة النقل توضح طرق الحصول على تذاكر قطار LRT من ماكينات TVM

الجمعة، 23 أغسطس 2024 03:44 م
وزارة النقل توضح طرق الحصول على تذاكر قطار LRT من ماكينات TVM القطار الكهربائي الخفيف
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل، فيديو خاص عن كيفية الحصول على التذاكر من ماكينات TVM بمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT، والذى يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان وعدد من المدن العمرانية الجديدة شرق القاهرة.

ويعد القطار الكهربائى الخفيف LRT حلقة الوصل بين العاصمة الإدارية ومدن شرق القاهرة، ومناطق القاهرة الكبرى، خاصة أنه يلتقى بالخط الثالث للمترو، وكذلك محطة السوبر جيت، وقطار السويس بـ محطة عدلى منصور، وهو ما يظهر فى الإقبال الكبير على استقلال القطار.

وشكل تشغيل القطار الكهربائى الخفيف فارقا كبيرا لسكان مدن شرق القاهرة، حيث ترك الكثير من السكان، سياراتهم الخاصة ولجأوا لاستخدام القطار ثم المترو وهو ما وفر المال والجهد وخف من الازدحام كثيرا.







تذاكر القطارات

القطار الكهربائي الخفيف

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LRT



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