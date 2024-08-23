ثالث لغة مستخدمة على مستوى العالم.. آداب عين شمس تطلق برنامجا لدراسة "الهندية"

كتب محمود راغب

تقدم كلية الآداب بـ جامعة عين شمس تقدم 4 برامج دراسية جديدة بنظام الساعات المعتمدة، وهم برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية ( جيوماتكس )، وبرنامج اللغة الهندية، وبرنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية، برنامج الدراسات الإنجليزية البينية.

ويعتبر برنامج اللغة الهندية واحدا من أهم هذه البرامج، حيث يهدف البرنامج إلى دراسة وتعلم اللغة الهندية في مستويات القراءة والكتابة والترجمة بأنواعها في المجالات المختلفة.

كما يهدف البرنامج إلى دراسة اللغة الأردية (كلغة مساعدة) لتعزيز تعلم اللغة الهندية، ويتولى أساتذة هنود متخصصون حاصلون على درجة الدكتوراة ويعملون في المركز الثقافي الهندي، التابع للسفارة الهندية في مصر، التدريس في البرنامج، مما يساهم في توفير المجال لممارسة اللغة على مستوى الاستماع والمحادثة، وبالتالي المساهمة في رفع مستوى خريجي البرنامج.

كما يمنح البرنامج الفرصة للطلاب للتدريب الصيفي في المؤسسات الصحفية ومراكز الترجمة المختلفة، والشركات الهندية الكبرى في مصر.

وفيما يلى ننشر تفاصيل برنامج اللغة الهندية بكلية الآداب بجامعة عين شمس ، كما يلى :



- عدد ساعات البرنامج

134 ساعة

- شروط الإلتحاق بالبرنامج



الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة أو شهادة معادلة معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.



قبول البرنامج الطلاب الوافدين وفقا للقواعد المتبعة في ذلك وبشرط خضوعهم لنفس الشروط الخاصة بالبرنامج .

يحتفظ القسم العلمي بأحقيته في وضع القواعد والشروط التي يقبل بها الطلاب في برامج الساعات المعتمدة التي يطرحها في بداية كل عام دراسي ، كما يحدد اعداد الطلاب التي يحتاجها في برامجه الدراسية على أن يجتاز الطالب اختبار القبول التحريري الذي يعقده القسم ولا يقبل الطالب في البرنامج بغير استيفاء الشروط المعلنة

أن يكون الطالب حاصلا على مجموع 55%) ای( (93.5) في اللغات الثلاثة.

البرنامج يقبل التحويلات والمؤهلات العليا

يقبل طلاب نقل القيد

لا يقبل القسم المفصولين والراسبين من أقسام أخرى

يقبل القسم المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بعد اجتياز امتحان تحريري ومقابلة شخصية بعدها القسم

يسدد الطالب رسوم امتحان القبول التحريري خمسائة جنيه لا ترد عند التقدم إلى البرنامج .

- فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج السوق العمل:



يهدف البرنامج الدراسة اللغة الهندية كثالث لغة متحدثة على مستوى العالم

مجالات العمل المؤسسات الحكومية الرسمية وغير الرسمية المعنية بالشئون الهندية - مراكز البحوث الحكومية والخاصة - شركات البرمجة الحاسوبية ذات الصلة بحوسبة اللغة - السلك الدبلوماسي - الترجمة - الصحافة ووكالات الأنباء - الهيئة العامة للإستعلامات - السياحة.