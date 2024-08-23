تعرف على طريقة التقديم للمدينة الجامعية بالإسكندرية للطلاب القدامى

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية، فتح باب التقديم للمدينة الجامعية للطلاب القدامى حتى تاريخ 31 أغسطس الجارى وذلك وفق شروط جامعة الإسكندرية وينشرها "اليوم السابع".

1- التقديم الإلكترونى على موقع الزهراء لإدراة المدن الجامعية للطلاب القدامى حتى السبت 31 / 8 /2024).

2- يقبل الطلاب الحاصلين على تقدير (امتياز – جيد جدا – جيد).

3- يتم قبول طلبات الالتحاق بالمدن الجامعية اعتبارًا من 20 / 08 / 2024 وحتى 05 / 09 / 2024.

4- يقوم الطالب باستيفاء كافة البيانات والأختام الواردة بطلب الالتحاق، دون كشط أو تعديل. علما بأنه فى حالة ثبوت أى بيانات غير صحيحة بطلب الالتحاق أو على الموقع يتم استبعاد الطالب من تنسيق القبول للمدن الجامعية.

5- يقوم الطالب بطباعة الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية (الإشعار الإلكترونى).

6- يتوجه الطالب إلى المبنى الذى أقام به العام الماضى لمراجعة طلب الالتحاق واستيفاء الجزء الخاص بالمبنى واستلام نموذج الكشف الطبى.

7- يتوجه الطالب إلى مكتب شئون الطلاب لمراجعة طلب الالتحاق واستيفاء الجزء الخاص بمكتب شئون الطلاب.

8- يتوجه الطالب إلى مكتب المراجعة الإلكترونية لمراجعة طلب الالتحاق واستيفاء الجزء الخاص بالمراجعة الإلكترونية.

9- يتوجه الطالب إلى الوحدة العلاجية لإجراء الكشف الطبى. يتوجه الطالب إلى لجان الاستلام لتسليم طلب الالتحاق والمرفقات.

10- للقبول لابد من استيفاء كل الشروط المطلوبة.