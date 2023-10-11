اليوم السابع
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السبت.. بدء تقديم التماسات المدينة الجامعية بالإسكندرية للطلاب المستجدين

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 05:00 ص
السبت.. بدء تقديم التماسات المدينة الجامعية بالإسكندرية للطلاب المستجدين جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية بدء تلقى إلتماسات الطلبة والطالبات المستجدين ثانوية عامة، الذين لم يتم استيفائهم لشرط المجموع (أقل من الحد الأدنى للقبول المعلن وذلك اعتبارًا من السبت 14 اكتوبر وحتى نهاية عمل يوم الخميس 19 أكتوبر.

 

كما أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية أنه يقوم الطالب بطباعة طلب ونموذج الالتماس من الرابط التالى وتجميع مرفقاته وتسليمها لقسم الرعاية الاجتماعية على أن بتكرتقسيمها للطلبة يتك التقديم بقسم الرعاية الاجتماعية بمدينة سموحة طلبة ـ مبنى ب الدور الأرضى بينما الطالبات بقسم الرعاية الاجتماعية بمدينة سموحة طالبات مبنى ج. 

 

يذكر أن أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية عن موعد الكشف الطبى للطلاب القدامى المتقدمين بإلتماسات طبية بكافة افرع المدينة الجامعية بالإسكندرية طلاب وطالبات وذلك يبدأ الأسبوع الحالى حتى منتصف أكتوبر ويبدأ الكشف الطبى اعتبارًا من التاسعة صباحًا.


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