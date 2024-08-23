استشارى يحذر من حمى عضة الفأر ويقدم طرق الوقاية

كتبت فاطمة ياسر

يطلق علي العديد من الأمراض بعض المسميات الخاصة بالحيوانات، قد يكون هذا الحيوان السبب، أو يطلق الأسم كناية عن شيء أخر، ومنها جدري القرود وحمى عضة الفأر.

حمي عضة الفأر

وفي الفترة الأخيرة ظهرت عدوي جدري القرود بكثرة، والتي جعلت منظمة الصحة العالمية توضحها قلقاها من الإنتشار به، وتوصفه أنه يمثل حالة من القلق.

وحول ذلك أوضح الدكتور شعبان ابراهيم محمد استشاري الجلدية والتناسلية في مستشفى قوص بقنا، أنه الفئران أيضا تنقل الأمراض، فعند التعرض لعضة من الفأر تتسبب في الإصابة بالحمي، ويطلق عليه مرض عضة الفأر.

أعراض حمى عضة الفأر

وأضاف، أنه عند التعرض الشخص لعضة فأر مصاب بالمرض تظهر عليه أعراض مرض حمى عضة الفأر بعد فترة حضانة قد تصل لشهر ونصف، وتكون الأعراض هي ألم مكان العضة وتورم وحدوث تقرحات ويظهر طفح جلدي حول تقرحاتها، وتتضخم الغدد اللمفاوية في الأماكن القريبة من العضة ، ويشعر المريض بارتفاع في حرارة الجسم وقشعريرة وآلام في العضلات .

الوقاية من حمى عضة الفأر

وأكد استشاري الجلدية، علي ضرورة تجنب التواجد في مكان به فئران أي التخلص منها في حالة وجدها تجنبا للإصابة، فربما يكون هذا الحيوان "الفأر" حامل لأمراض أخري، مثل مرض فايل (اليرقان النزفي، حمى الطين) أو تيفوس الفأر و الطاعون (الموت الأسود).