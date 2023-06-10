قالت الدراسة إن التجارب أجروها على فئران وقرود، أثبتت أن مادة التورين لموجودة في مشروبات الطاقة أيضا، قد أبطأت الشيخوخة لدى هذه القوارض والثدييات، ومنحتهم حياة أكثر صحة.وفقا لصحيفة ذا جارديان.

ووجد الباحثون أن مستويات "التورين" تنخفض بشكل كبير مع التقدم في العمر، لكن رفعها عزز صحة الفئران وأطال عمرها، في تجربتهم، وفقما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وليس من الواضح ما إذا كان البشر سيستفيدون بنفس الطريقة، أو ما إذا كانت الجرعات العالية المطلوبة آمنة، لكن العلماء دعوا إلى إجراء تجارب مضبوطة على البشر للتحقق من ذلك.