هل يمكن للوجبات السريعة أن تؤثر على وظائف المخ والسلوك؟.. دراسة تجيب

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة ميشيجان الأمريكية عن أن الوجبات السريعة عالية السعرات الحرارية والسكرية والدهنية يمكن أن تغير وظائف المخ والسلوك، حيث تغير هذه الأنظمة الغذائية مسارات المخ، خاصة في الفئران المعرضة للسمنة، وفى هذا التقرير نتعرف على تغييرات نمط الحياة التى تحتاجها للسيارة على السمنة، بحسب موقع تايمز ناو.

مع ارتفاع معدلات السمنة العالمية، من المهم فهم كيف تؤثر الأنظمة الغذائية عالية السعرات الحرارية على أدمغتنا.

لاحظ الباحثون أن هذه الأنظمة الغذائية يمكن أن توفر رؤى قيمة حول السمنة والاستراتيجيات المحتملة لمكافحتها.

أشارت دراسات سابقة بالفعل إلى أن الأنظمة الغذائية عالية السعرات الحرارية يمكن أن تغير مراكز المكافأة في الدماغ، مثل النواة المتكئة، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في معالجة المتعة وتعزيز السلوكيات من خلال إطلاق الدوبامين.

نُشرت الدراسة في مجلة Neuropharmacology، وهدفت إلى استكشاف كيف تختلف التغيرات في النواة المتكئة بين الفئران المعرضة للسمنة وتلك المقاومة لها

قسم الباحثون الفئران الذكور إلى ثلاث مجموعات: تلك التي تتغذى على طعام المختبر القياسي، وتلك التي تُعطى طعامًا غير صحي، وتلك التي تُعطى طعامًا غير صحي يليه طعام عادي.

قلد الطعام غير الصحي نظامًا غذائيًا بشريًا عالي السعرات الحرارية، بما في ذلك عناصر مثل رقائق البطاطس والكعك.

وقد خضعت الفئران لاختبارات لقياس استجاباتها لإشارات الطعام ودوافعها للبحث عن الطعام. ومن المثير للاهتمام أن الفئران المعرضة للسمنة أظهرت دافعًا أقل للبحث عن الطعام عند إطعامها الوجبات السريعة ولكنها أظهرت سلوكيات بحثية متزايدة بعد حرمانها منه.

وعلى النقيض من ذلك، لم تظهر الفئران المقاومة للسمنة تغييرات كبيرة بعد حرمانها من الوجبات السريعة.

وكشفت دراسات الدماغ عن زيادة نشاط CP-AMPAR في النواة المتكئة للفئران المعرضة للسمنة بعد حرمانها من الوجبات السريعة. وقد ارتبط هذا النشاط المتزايد بمدخلات من القشرة الجبهية الأمامية الوسطى (mPFC)، مما يوفر تفسيرًا محتملًا للتغيرات السلوكية الملحوظة.

وتشير النتائج إلى أن استهلاك الوجبات السريعة ثم التوقف عنها يمكن أن يؤدي إلى تغييرات كبيرة في وظائف المخ والسلوك، وخاصة في الأفراد المعرضين للسمنة.

إن فهم هذه الآليات العصبية أمر بالغ الأهمية لتطوير تدخلات فعالة للسمنة وتحديد أهداف علاجية جديدة.

وخلص الباحثون إلى أن "هذه النتائج تظهر أن التفاعل بين استعداد الشخص والنظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة".



من خلال الكشف عن كيفية إعادة توصيل الدماغ وتغيير سلوكيات البحث عن الطعام، توفر هذه الدراسة فهمًا أعمق للأسباب الكامنة وراء السمنة. وتؤكد على أهمية مراعاة كل من الاستعدادات الوراثية والعادات الغذائية عند معالجة وباء السمنة.

نصائح حول نمط الحياة لإبقاء السمنة تحت السيطرة

السمنة مصدر قلق متزايد في جميع أنحاء العالم، ولكن تبني نمط حياة صحي يمكن أن يساعد في منعها. فيما يلي بعض النصائح للحفاظ على وزن صحي وتحسين الصحة العامة:

تناول الأطعمة الكاملة: ركز على استهلاك الأطعمة الكاملة غير المعالجة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.



التحكم في الكميات: كن حريصًا على أحجام الكميات لتجنب الإفراط في تناول الطعام. استخدم أطباق وأوعية أصغر حجمًا للمساعدة في التحكم في الكمية.



الحد من تناول السكريات والدهون: قلل من تناول المشروبات السكرية والحلويات والأطعمة الغنية بالدهون. اختر بدائل أكثر صحة مثل الماء والماء المنقوع بالفواكه ومنتجات الألبان قليلة الدسم.



ممارسة التمارين الرياضية: حاول ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة أسبوعيًا، مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات.



تدريبات القوة: قم بممارسة تمارين القوة مرتين على الأقل في الأسبوع لبناء كتلة العضلات وتعزيز التمثيل الغذائي.

البقاء نشطًا: ابحث عن طرق للبقاء نشطًا طوال اليوم، مثل صعود الدرج بدلاً من المصعد، والمشي أو ركوب الدراجة إلى العمل، والقيام بالأعمال المنزلية.



تناول الطعام بوعي: انتبه لإشارات الجوع والشبع، وتجنب تناول الطعام عند تشتيت الانتباه، مثل مشاهدة التلفزيون أو العمل.

التخطيط للوجبات: خطط للوجبات وأعدها مسبقًا لتجنب اختيارات الطعام غير الصحية في اللحظة الأخيرة.

الوجبات الخفيفة الصحية: احتفظ بالوجبات الخفيفة الصحية مثل الفواكه والمكسرات والزبادي في متناول اليد لمنع الوصول إلى خيارات غير صحية.