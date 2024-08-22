وزارة الصحة توجة رسالة هامة للأم المرضعة حول إهمال شرب الماء

كتب وليد عبدالسلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن إهمال الأم المرضعة لشرب المياه عادة خاطئة يجب تجنبها، لأن شرب المياه يساعد في حماية الأم من الجفاف ويحافظ على إدرار اللبن.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن الرضاعة الطبيعية تقوى رابط العلاقة بين الأم والطفل، وهى ضرورة على الأقل لمدة عام لأنها تقلل فرص اصابة الأم بسرطان الثدى.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن فوائد لبن الأم للطفل الرضيع، مؤكدة أنه يحمى الطفل من الأمراض المزمنة، مثل السكر والسمنة، كما أنه يزيد من القدرات الذهنية والمعرفية للطفل ويساعد الطفل على النمو بشكل طبيعى، ويحتوى على جميع العناصر الطبيعية، كما أنه آمن وجاهز ومتوفر.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أنه كلما زادت مدة الرضاعة الطبيعية زاد التأثير الوقائى من الإصابة بالسرطان، وتطالب السيدات بالتوجه لأقرب وحدة صحية للكشف المبكر عن أورام الثدى، وكذلك الأمراض المزمنة مع تلقى العلاج مجانا.