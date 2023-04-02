لماذ يجب الحد من عمليات الولادة القيصرية غير الضرورية؟ الصحة توضح

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يجب الحد من عمليات الولادة القيصرية غير الضرورية لحماية الأم من مخاطر عديدة قد تتعرض لها بسبب هذا الإجراء منها الإصابة بالمشيمة المتوغلة واستئصال الرحم أثناء الولادة ونزيف الولادة الهائل.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة في المستشفيات التابعة للوزارة إلى 61%، مقابل 72% عام 2021، مشيرة إلى أن الولادات الطبيعية وصلت نسبتها مؤخرا إلي 39% ، مؤكدة أهمية الإعتماد علي الولادات الطبيعية والبعد عن القيصرية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارةالصحة والسكان: "نستهدف تقليل الزيادة في معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، في مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة الأم والجنين، والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التوجيهات الجديدة التى تبنتها وزارة الصحة والسكان مؤخرا كان لها تأثير ايجابى على تراجع نسب الولادات القيصرية.