وزارة الزراعة تنظم ورشة عمل تدريبية حول تطوير الجمعيات الزراعية بالنوبارية

كتبت أسماء نصار

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع استصلاح الأراضي، ورشة عمل حول تطوير الجمعيات الزراعية بمدينة النوبارية الجديدة لمراقبات قطاع الاستصلاح بغرب الدلتا و مطروح.

وقال الدكتور طارق صلاح رئيس قطاع استصلاح الأراضي، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالعمل على تطوير التعاونيات والجمعيات الزراعية، وتعميق دورها لخدمة المزارعين.

وافتتح فعاليات ورشة العمل رئيس قطاع استصلاح الأراضي، ورئيس الجمعية العامة لاستصلاح الأراضي، وبحضور عدد من أعضاء مجالس ادارات الجمعيات والقيادات التعاونية، والمراقبين.

واوضح صلاح ان مناقشات ورشة العمل دارت حول محاور تطوير الجمعيات الزراعية وتطوير نظم العمل داخل الجمعية و إدخال برامج الإرشاد الزراعي الرقمي و تطوير اداء الخدمات للمزارعين وسرعة تلبية الاحتياجات وحلول المشكلات، فضلا عن سبل تنمية رؤوس أموال الجمعيات واستخدام الاصول وتنفيذ وإدارة المشروعات .