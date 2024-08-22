ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم الخميس

حددت وزارة الأوقاف خريطتها الدعوية والقرآنية ليوم الخميس، وفيما يلي أنشطة الدعوة والقرآن الكريم في كافة المديريات:
*أولًا : أنشطة القرآن الكريم*
• مقرأة الفجر: وتعقد بـ(316) مسجدًا.
• مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بمسجدين.
• مراكز التلاوة: وتعقد بمسجدين عقب صلاة الظهر.
• برنامج (صحح قراءتك): ويعقد من الأحد إلى الخميس عقب صلاة العشاء بأكثر من (1503) مسجدًا.
• مكاتب التحفيظ على درجة، وعددها (150)، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص حتى 3 عصرًا.
• مكاتب التحفيظ بالمكافأة، وعددها (280)، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص: 12م، ومن 2م:4م.
• برنامج التحفيظ عن بعد : تعقد (17) حلقة تحفيظ عن بعد.
٠ مقرأة سورة الكهف اليوم من مديرية أوقاف المنوفية .. ثم عقد أمسية ابتهالية.
*ثانيًا : أنشطة الدعوة*
- تنفيذ عدد (3026) ندوة مجلس علم وذكر بجميع المديريات.
- تنفيذ عدد (4) كراسي علمي بعدد (3) مديريات: (القاهرة– الغربية– كفر الشيخ).
- تنفيذ عدد (5) مجلس إقراء بعدد (4) مديريات: ( القاهرة - سوهاج – الجيزة - الشرقية).
- تنفيذ عدد (165) درس منهجي للأئمة بعدد ( 18 ) مديرية:
القاهرة- الإسكندرية-مطروح-المنيا-الغربية-كفر الشيخ-القليوبية-السويس-جنوب سيناء-الوادي الجديد-أسيوط-الفيوم-سوهاج-الشرقية-الأقصر-البحيرة-بورسعيد-بني سويف).
- تنفيذ عدد (10) دروس منهجية للواعظات بعدد (5) مديريات:
(سوهاج - الشرقية- القاهرة- أسيوط- الغربية- المنيا ).
- تنفيذ ندوة واحدة عن الصحة الإنجابية بمديرية أوقاف الوادي الجديد.
- تنفيذ عدد (7) ندوات ثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة بعدد (6) مديرية:
(القاهرة – الجيزة – أسوان – السويس – الشرقية – كفر الشيخ).
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