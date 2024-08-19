اليوم السابع
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ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم الإثنين

الإثنين، 19 أغسطس 2024 10:42 ص
ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم الإثنين وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

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حددت وزارة الأوقاف خريطتها الدعوية والقرآنية ليوم الإثنين، وفيما يلي أنشطة الدعوة والقرآن الكريم في كافة المديريات:

أولًا : أنشطة القرآن الكريم


• مقرأة الفجر: وتعقد بـ(316) مسجدًا.
• المقرأة المجودة من مسجد سيدي ياقوت العرش بالإسكندرية.
• مقارئ الأعضاء: وتعقد عقب صلاة الظهر بعدد (853) مسجدًا.
• مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بـ (3) مساجد.
• مراكز التلاوة: وتعقد بـ( 8 ) مساجد عقب صلاة الظهر.
• برنامج (صحح قراءتك): وتعقد من الأحد إلى الخميس عقب صلاة العشاء بأكثر من (1503) مسجدًا.
• مكاتب التحفيظ على درجة، وعددها (150)، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص حتى 3 عصرًا.
• مكاتب التحفيظ بالمكافأة، وعددها (280)، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص: 12م، ومن 2م:4م.
• برنامج التحفيظ عن بعد : تعقد (9) حلقات تحفيظ عن بعد.

ثانيًا : أنشطة الدعوة


-        تنفيذ عدد (10) مجالس إقراء  بعدد (7) مديريات: (كفر الشيخ- قنا- دمياط - المنوفية- سوهاج- بورسعيد - الشرقية).
-        تنفيذ عدد (373) درسًا منهجيًّا للأئمة بعدد (22) مديرية: ( القاهرة – الإسماعيلية – الشرقية – الأقصر – بني سويف – بورسعيد – المنوفية – المنيا – الإسكندرية – كفر الشيخ – القليوبية – السويس – الدقهلية – الوادي الجديد - الفيوم – البحر الأحمر – جنوب سيناء – دمياط – الغربية – البحيرة – سوهاج- أسوان).
-        تنفيذ عدد  (11) درسً منهجيًّا للواعظات بعدد (7) مديريات: (كفر الشيخ- الإسكندرية- الغربية- القاهرة – أسيوط- المنوفية - سوهاج) .
-        تنفيذ الندوات العلمية بواقع عدد (76) ندوة بجميع المديريات.
-        تنفيذ مجلس إفتاء للواعظات بمديرية أوقاف القاهرة بواقع مجلس واحد.
-        تنفيذ نشاط البرنامج الصيفي للطفل بجميع المديريات بواقع (25079) مسجدًا.
-        تنفيذ عدد (4) ندوة عن الصحة الإنجابية بمديريتي: (أسيوط – بني سويف).
-        تنفيذ عدد (6) ندوات ثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة بعدد (5) مديريات: (القليوبية – الشرقية - الدقهلية - أسوان – بني سويف).

ثالثًا : أنشطة التدريب


1-دورة المكون الشرعي للدفعة التاسعة من الدورة المتكاملة لعدد 79 متدربًا بأكاديمية الأوقاف الدولية.
2- دورة أساسيات الكمبيوتر رقم 165 لعدد 17 متدربًا بأكاديمية الأوقاف الدولية.
3-دورة التوعية الدينية لأئمة المناطق الحدودية لعدد 90 متدربًا أونلاين عبر برنامج زووم.







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