ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم الإثنين

كتب لؤى على

حددت وزارة الأوقاف خريطتها الدعوية والقرآنية ليوم الإثنين، وفيما يلي أنشطة الدعوة والقرآن الكريم في كافة المديريات:

أولًا : أنشطة القرآن الكريم

• مقرأة الفجر: وتعقد بـ(316) مسجدًا.• المقرأة المجودة من مسجد سيدي ياقوت العرش بالإسكندرية.• مقارئ الأعضاء: وتعقد عقب صلاة الظهر بعدد (853) مسجدًا.• مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بـ (3) مساجد.• مراكز التلاوة: وتعقد بـ( 8 ) مساجد عقب صلاة الظهر.• برنامج (صحح قراءتك): وتعقد من الأحد إلى الخميس عقب صلاة العشاء بأكثر من (1503) مسجدًا.• مكاتب التحفيظ على درجة، وعددها (150)، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص حتى 3 عصرًا.• مكاتب التحفيظ بالمكافأة، وعددها (280)، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص: 12م، ومن 2م:4م.• برنامج التحفيظ عن بعد : تعقد (9) حلقات تحفيظ عن بعد.

ثانيًا : أنشطة الدعوة

- تنفيذ عدد (10) مجالس إقراء بعدد (7) مديريات: (كفر الشيخ- قنا- دمياط - المنوفية- سوهاج- بورسعيد - الشرقية).- تنفيذ عدد (373) درسًا منهجيًّا للأئمة بعدد (22) مديرية: ( القاهرة – الإسماعيلية – الشرقية – الأقصر – بني سويف – بورسعيد – المنوفية – المنيا – الإسكندرية – كفر الشيخ – القليوبية – السويس – الدقهلية – الوادي الجديد - الفيوم – البحر الأحمر – جنوب سيناء – دمياط – الغربية – البحيرة – سوهاج- أسوان).- تنفيذ عدد (11) درسً منهجيًّا للواعظات بعدد (7) مديريات: (كفر الشيخ- الإسكندرية- الغربية- القاهرة – أسيوط- المنوفية - سوهاج) .- تنفيذ الندوات العلمية بواقع عدد (76) ندوة بجميع المديريات.- تنفيذ مجلس إفتاء للواعظات بمديرية أوقاف القاهرة بواقع مجلس واحد.- تنفيذ نشاط البرنامج الصيفي للطفل بجميع المديريات بواقع (25079) مسجدًا.- تنفيذ عدد (4) ندوة عن الصحة الإنجابية بمديريتي: (أسيوط – بني سويف).- تنفيذ عدد (6) ندوات ثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة بعدد (5) مديريات: (القليوبية – الشرقية - الدقهلية - أسوان – بني سويف).

ثالثًا : أنشطة التدريب