رئيس مياه المنوفية يتفقد محطة مياه الدبايبة البحارى ويُشدد على تحسين جودة الخدمات

المنوفية - محمد فتحى

تفقد المهندس رشدى السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، محطة مياه الدبايبة البحاري ومحطة معالجة الغوري ببركة السبع للاطمئنان على سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطات .

وتفقد مركز خدمة العملاء بفرع الشركة ببركة السبع، مؤكدا على ضرورة العمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والسعي لتقديم خدمه أفضل للمواطنين سواء خدمة مياه الشرب أو الصرف الصحي وضرورة التحرك السريع لحل المشكلات التى تواجههم وضرورة قيام كل فرد بمهام عمله على أكمل وجه مؤكدا أن هدفنا الأول المواطن والعمل على تقديم الخدمات بشكل أفضل.

وشدد علي ضرورة إجراء الصيانة الدورية للمحطات طبقًا للخطة الزمنية الموجودة، والخاصة بصيانة المُعَدات؛ للمحافظة على الحالة الفنية لها بصفة دائمة ومتابعة عملية التشغيل والاهتمام بالمظهر العام للمحطات بهدف الحفاظ علي كفاءة المحطة وتحسين جوده الخدمه المقدمة للمواطنين .



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمرور بصفة دورية علي المحطات لرصد الموقف الحالى ومتابعة المشروعات الجارية لتأهيل المحطات من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء والرد على شكاوى واستفسارات العملاء والعمل على حلها في أسرع وقت.