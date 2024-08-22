فيروسية ولا بكتيرية.. إزاى تعرفى نوع العدوى المصاب بها طفلك؟

كتبت فاطمة ياسر

فى الكثير من الأحيان يتعرض الطفل للإصابة بمشاكل صحية مختلفة، وتظهر عليه بعض الأعراض كالعطش، وارتفاع حرارة الجسم، والتهاب الحلق، وهنا يبدأ السؤال هل طفلى مصاب بعدوى فيروسية أو بكتيرية؟.

أوضح الدكتور مدحت أحمد استشارى طب الأطفال فى كلية طب قصر العينى أن هناك أكثر من 200 نوع من الفيروسات، التى يتعرض الأطفال للإصابة بها، وتعرضهم لارتفاع درجات الحرارة الشديدة فى الجسم، التى تطلق عليها الحمى الفيروسية، وتبدأ الحرارة الناتجة عن الفيروس بالانخفاض بعد مرور من 3 إلى 5 أيام وقد تختفى بشكل تام بعد 7 أيام.

وأضاف أنه فى بعض الأحيان يتعرض الطفل للشعور بألم شديد فى الجسم، بالإضافة إلى الإجهاد وألم العضلات والصداع، وهذا قد يكون علامة على الإصابة بالعدوى البكتيريا التى تتطلب العلاج بالمضادات الحيوية، للسيطرة على العرض، وأيضا فى حالة ارتفاع حرارة الجسم التى تزيد عن 39 درجة.

وأشار إلى أن بعض الأطفال يشعرون باضطرابات الجهاز الهضمى، التى تتسبب فى تعرضه للإسهال، وألم المعدة، والأمعاء، وعدم القدرة على تناول الطعام، كما يتعرض بعض الأطفال للإصابة بالطفح الجلدى، الذى يعتبر علامة على وجود عدوى فيروسية.

وقدم استشارى طب الأطفال بعض الطرق الوقاية للحماية من التعرض للإصابة بالحمى الفيروسية لدى الأطفال، ومنها:

- إذا كان الطفل يعاني من درجة حرارة تبلغ 38.5 درجة مئوية، يجب السيطرة عليها عن طريق استخدام الخوافض، وأيضا الكمادات التي تساعد في السيطرة عليها.

- أكثري من إمداد الطفل بالماء والسوائل، لأنها تساعد في السيطرة علي ارتفاع درجة الحرارة.

- تغذية الطفل الجيدة تعد من أهم الحيل التي تعمل على تقوية مناعته والحماية من العدوى الفيروسية التي تشكل خطرا على الصحة العامة.