استشاري يحذر من مرض النكاف وكيفية الوقاية منه.. وعلامات تؤكد إصابة طفلك به

كتبت إيناس البنا

قد تلاحظ العديد من الأمهات وجود تورم أسفل أذن الطفل وقد يكون في الغالب مرض يسمى النكاف، وهو عدوى فيروسية تصيب الغدة اللعابية النكفية، وفى بعض الأحيان يحدث الالتهاب في جهة واحدة، أو في الجهتين من الوجه.

من جانبه أوضح الدكتور حاتم بدران استشارى الأنف والأذن والحنجرة جامعة القاهرة، أن النكاف مرض شديد العدوى سريع الانتشار، يكون المريض معديًا قبل عدة أيام من ظهور الأعراض، ويظل معديًا لمدة حوالي أسبوع بعد ظهور الأعراض، ينتقل الفيروس عن طريق الرذاذ التنفسي أَو عن طريق التعامل المباشر مع المصاب.

وتابع أن التطعيم الإجباري للأطفال الذي يشمل اللقاح الثلاثي (لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية) (MMR) ساهم بشكل كبير في تقليل معدل الإصابة بالنكاف ومع ذلك، لا يزال تفشي النكاف يحدث للأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم، كما يحدث في أماكن الاتصال المتقارب مثل المدارس أو الجامعات أو الأسواق.

وأضاف استشارى الأنف تظهر أن الأعراض عادة بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من التعرض للفيروس، والأعراض تكون أكثر شدة عند البالغين مقارنة بالأَطفال ويشمل

تورم الغدة اللعابية تحت الأذن

ألم في الغدة اللعابية المتورمة

ألم أثناء المضغ أو البلع

ارتفاع درجة الحرارة

الصداع

آلام العضلات وتكسير في الجسم

فقدان الشهية

وعن طرق العلاج أوضح الطبيب أنه عند الشك بالأصابة بالنكاف يجب زيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة فورًا لتأكيد التشخيص وبدء العلاج سريعًا تجنبًا لحدوث مضاعفات، والأدوية حسب ما يصفها الطبيب، مع اتباع تعليمات أهمها الراحة والإكثار من شرب السوائل والاهتمام بنظافة الفم والأسنان.