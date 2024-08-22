علاج منزلى لتقليل غازات المعدة فى الصباح

كتبت فاطمة ياسر

الاستيقاظ على بطن منتفخة ومعدة مضطربة يمكن أن يفسد يومك، فيعد التعامل مع الغازات الصباحية مشكلة شائعة، وغالبًا ما تتفاقم بسبب العادات الغذائية والتوتر وحتى بعض خيارات نمط الحياة، ومع ذلك، قبل أن تلجأ إلى حلول بدون وصفة طبية، فكر فى اللجوء إلى العلاجات التقليدية التى يمكن أن تساعد فى تهدئة معدتك وبدء يومك بسهولة، وقدم التقرير المنشور عبر موقع timesofindia، بعض المشروبات التى تقضى على الغازات، ومنها..

- الليمون

بدء يومك بكوب من الماء الدافئ المنقوع بالليمون علاج بسيط لكنه قوى، حيث يُعرف الليمون بقدرته على تحفيز العصارات الهضمية، والتى يمكن أن تساعد فى تخفيف الغازات والانتفاخ، اعصر نصف ليمونة فى كوب من الماء الدافئ، قلّب جيدًا واشربه أول شىء فى الصباح على معدة فارغة.

يعزز الليمون وظيفة الجهاز الهضمى وله تأثير مدر للبول خفيف، ما يساعد فى طرد الغازات الزائدة والسموم من الجسم، كما يساعد دفء الماء فى تهدئة الجهاز الهضمى.

- الكمون

الكمون من الأطعمة الأساسية فى المطابخ الهندية، وفوائده الهضمية معروفة جيدًا، يمكن لشاى الكمون أن يقلل بشكل فعال من الانتفاخ والغازات، خذ ملعقة صغيرة من بذور الكمون وقم بتحميصها قليلاً فى مقلاة جافة، اغلى كوبًا من الماء وأضف بذور الكمون اتركه يغلى لمدة 5-7 دقائق، ثم صفيه واشرب الشاى دافئًا، تحتوى بذور الكمون على مركبات تساعد فى إنتاج إنزيمات هضمية، مما يحسن الهضم ويقلل من تكوين الغازات، كما أن دفء الشاى يهدئ المعدة.

- زنجبيل وريحان

الزنجبيل والريحان معروفان بفوائدهما في تحسين الهضم، فهما معاً يشكلان علاجاً قوياً للغازات والانتفاخات، خذ قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج وقطّعها إلى شرائح رفيعة، اغلي كوباً من الماء وأضف شرائح الزنجبيل مع 5-6 أوراق من الريحان، اتركه منقوعاً لمدة 10 دقائق، ثم صفِّه واشربه دافئاً، يتمتع الزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات ويحفز الهضم، بينما يساعد الريحان في تهدئة الجهاز الهضمي. يساعد هذا المزيج في تقليل الغازات وتحسين صحة الأمعاء بشكل عام.

​- اللبن الرائب

هو مشروب يساعد على الهضم، وإضافة الزنجبيل والكزبرة إليه يعزز من خصائصه فى تخفيف الغازات، امزج كوبًا من اللبن الرائب مع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور وملعقة صغيرة من أوراق الكزبرة المفرومة، قلّب جيدًا وتناوله بعد وجبتك أو فى الصباح، يحتوى اللبن الرائب على البروبيوتيك الذى يدعم صحة الأمعاء، بينما يتمتع الزنجبيل والكزبرة بخصائص هضمية ومضادة للالتهابات، يساعد هذا المزيج في موازنة الجهاز الهضمي وتقليل الغازات.

- بذور الشمر

غالبًا ما يتم مضغ بذور الشمر بعد الوجبات للمساعدة في الهضم، كما أنها فعالة في تقليل الغازات الصباحية، امضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر ببطء بعد الوجبات أو أول شيء في الصباح، تتمتع بذور الشمر بخصائص طاردة للريح تساعد في تقليل الانتفاخ والغازات، كما أنها تساعد في استرخاء عضلات الجهاز الهضمي.