أطعمة تزيد فرصة إخراج الغازات من الجسم.. منها الفاصوليا والقرانبيط

كتبت رانيا عامر

النظام الغذائي هو العامل الاساسي في سلامة الصحة العامة لجسم الانسان ،واذا تم خاطي في اتباع النظام يودي ذلك لحدوث مشاكل بدايتها الانتفاخات والغازات بالمعدة وصعوبة الهضم ، بالاضافة الي مخاطر الاصابة بامراض القلب والسكر والرئة ، وذلك وفقا لما نشره موقع Webmd.

اشارت الدراسات الحديثة الي ان انتفاخ المعدة و اخراج غازات منها ، اصبح امر مزعج ومحرج ، وان تلك الغازات جزء طبيعي من عملية الهضم الصحية. يتم إطلاق الهواء الموجود في الجهاز الهضمي من خلال فمك على شكل تجشؤ أو من خلال فتحة الشرج كغاز. عادة ما تخرج الغازات من 13 إلى 21 مرة في اليوم.

واوضح الباحثون خلال دراساتهم ان بعض الأطعمة تسبب غازات أكثر من غيرها. قد تكون أيضًا أكثر حساسية تجاه أطعمة معينة ، وعند تناولها تزداد عدد الغازات، بالاضافة ان تناول بعض الأدوية تساعد في وجود الغازات أيضًا.

واظهرت نتائج الابحاث التي اجريت خلال الدراسات ان الاشخاص يحدث لديهم الغازات بعد تناول اطعمة معينة، منها التفاح، فاصوليا ،بروكلي ،كرنب ،قرنبيط، بصل، وعندما تتراكم الغازات في معدتك ، قد يكون لديك انتفاخ و تورم في بطنك وشعور بالامتلاء.

ونصح الباحثون باتباع نظام غذائي سليم يجعلك تقلل من مشاكل انتفاخ المعدة والحد من اخراج الغازات المحرجة لديك ، لذا فيجب تجنب بعض الاطعمة للحفاظ علي صحتك . طرق لتقليل انتفاخات المعدة والحد من الغازات

1.قلل من الأطعمة الدهنية.

2.تجنب المشروبات الغازية.

3.كل واشرب ببطء.

4.الإقلاع عن التدخين.

5. ممارسة الرياضة

6. تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات.