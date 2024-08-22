اليوم السابع
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رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يتفقد سير العمل وآليات استقبال الطلاب الجدد

الخميس، 22 أغسطس 2024 10:15 ص
رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يتفقد سير العمل وآليات استقبال الطلاب الجدد جانب من الجولة
بنى سويف هانى فتحى

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أجري الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، جولة تفقدية أخري موسعة داخل الجامعة الأهلية لمتابعة سير العمل، وآليات استقبال الطلاب للالتحاق ببرامج الجامعة الأهلية طبقًا للحدود الدنيا للتقدم، جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي ، محمد سليم أمين عام الجامعة.

استهل رئيس الجامعة الجولة بعقد اجتماع طارئ مع منسقي البرامج ومسئولي شئون الطلاب ومسئولي “ system”   للاطلاع على آخر المستجدات ومتابعة تنفيذ التوجيهات المنظمة وآليات  استقبال الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعة الأهلية وأولياء أمورهم داخل مدرجات الجامعة، حيث سبق وقد وجه باستقبال  الطلاب لكل برنامج في مدرج منفصل يتواجد في تلك المدرج منسق البرنامج ومسئول “ system” وموظف شئون الطلاب للإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بمراحل التقديم وحل كافة المشكلات على الفور.

وقام رئيس الجامعة بتفقد كافة المدرجات التي تضم الطلاب المتقدمين لكل برنامج على حدة وأجري حواراً مفتوحاً مع الطلاب وأولياء أمورهم ووجه بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بإجراءات التقديم والقبول وتوفير كافة وسائل الراحة لهم، وتيسير كافة الإجراءات، مؤكدا أهمية مساعدة الطلاب وتوفير كافة المعلومات اللازمة لهم لتسهيل عملية التقديم، لافتا إلى  أن هناك العديد من التخصصات والبرامج الدراسية الجديدة التي تلبي احتياجات سوق العمل المختلفة، تم تدشينها تماشياً مع رؤية وأهداف الدولة المصرية.


 







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