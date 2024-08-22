الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد العذراء مريم اليوم.. تفاصيل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس، بعيد العذراء 2024 والذي تحيي فيه ذكرى صعود جسد العذراء مريم إلى السماء بحسب الاعتقاد المسيحي.

وبدأت الكنيسة الكاثوليكية صوم السيدة مريم العذراء 1 أغسطس الماضى، واستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر فى محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية، وفى محافظات الصعيد احتفل الأقباط الكاثوليك مع الأرثوذكس لأن الأسر تكون من كلا الكنيستين، حسبما ذكر الأنبا توما مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

ويعد هذا العيد أقدم الأعياد المريمية، وتم إعلانه رسميا من قداسة البابا بيوس الثانى عشر، عام 1950، وفيه تحتفل كل الكنيسة بانتقال السيّدة العذراء مريم بنفسها وجسدها إلى السماء.