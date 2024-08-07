ممنوعات صوم العذراء مريم فى الكنيسة.. يستمر حتى 22 أغسطس

يعتبر صوم العذراء مريم من أقدس الأصوام فى الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، حيث بدأ فى الكنيسة الكاثوليكية الخميس الموافق 1 أغسطس من كل عام، وبدأ صيام العذراء فى الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس ويستمر لمدة أسبوعين.
ويحرص آلاف الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية على الإقامة فى دير درنكة طوال فترة الاحتفالات بصوم العذراء مريم، للتبارك بالإقامة بالدير ونيل البركة والمشاركة فى صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم.
وقال الأب أغسطينوس موريس كاهن كنيسةالعائلة المقدسة بالزيتون فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن صوم السيدة مريم العذراء بدأ الأول من أغسطس، موضحا أن أول قداس يكون قداسا عاديا وألحان عادية وصوم اعتيادى.
وأوضح أن قداسات صوم السيدة مريم العذراءيكون فيها نهضة روحية وترانيم وعظة وألحان، بالإضافة إلى صلاة التذبحة أو التمجيد لمريم العذراء.
وأشار إلى أن صوم الأقباط الكاثوليك صوم مثل باقى الصيام بعيدًا عن اللحوم وعن البيض ولكن السمك مسموح إلا للمواطنين الذين قرروا النذر حيث يكون لهم طلبات معينة من السيد المسيح فيقررون عدم تناول السمك فى صوم السيدة مريم العذراء.
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