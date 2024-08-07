اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 10:03 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

ممنوعات صوم العذراء مريم فى الكنيسة.. يستمر حتى 22 أغسطس

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 09:18 ص
ممنوعات صوم العذراء مريم فى الكنيسة.. يستمر حتى 22 أغسطس الكنيسة الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعتبر صوم العذراء مريم من أقدس الأصوام فى الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، حيث بدأ فى الكنيسة الكاثوليكية الخميس الموافق 1 أغسطس من كل عام، وبدأ صيام العذراء فى الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس ويستمر لمدة أسبوعين.
 
ويحرص آلاف الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية على الإقامة فى دير درنكة طوال فترة الاحتفالات بصوم العذراء مريم، للتبارك بالإقامة بالدير ونيل البركة والمشاركة فى صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم.

وقال الأب أغسطينوس موريس كاهن كنيسةالعائلة المقدسة بالزيتون فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن صوم السيدة مريم العذراء بدأ الأول من أغسطس، موضحا أن أول قداس يكون قداسا عاديا وألحان عادية وصوم اعتيادى.

وأوضح أن قداسات صوم السيدة مريم العذراءيكون فيها نهضة روحية وترانيم وعظة وألحان، بالإضافة إلى صلاة التذبحة أو التمجيد لمريم العذراء.

وأشار إلى أن صوم الأقباط الكاثوليك صوم مثل باقى الصيام بعيدًا عن اللحوم وعن البيض ولكن السمك مسموح إلا للمواطنين الذين قرروا النذر حيث يكون لهم طلبات معينة من السيد المسيح فيقررون عدم تناول السمك فى صوم السيدة مريم العذراء.

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

صوم العذراء

صوم العذراء مريم



الموضوعات المتعلقة

أنشطة رعوية بكنائس مصر تزامنا مع صوم العذراء مريم.. تعرف عليها

الأحد، 04 أغسطس 2024 09:48 ص

الأقباط الكاثوليك يبدأون صوم العذراء مريم الخميس المقبل

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 05:00 ص

أبرز ترانيم الكنيسة فى فترة صوم العذراء مريم.. اعرفها

السبت، 03 أغسطس 2024 03:00 ص

"السلام لكِ يا مريم" و"أم النور" أشهر ترانيم الكنيسة فى صوم العذراء.. الأقباط الكاثوليك يبدأون الصوم الأول من أغسطس.. الأرثوذكس فى السابع من الشهر نفسه.. والقداسات على مدار اليوم

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 07:00 ص

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة