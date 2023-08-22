عيد العذراء.. تعرف على أبرز الألحان والترانيم فى قداسات الكنيسة اليوم

كتب: محمد الأحمدى

تصدر عيد العذراء محركات البحث اليوم وشبكات التواصل الاجتماعى، حيث تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء، بعيد إصعاد جسد العذراء مريم، حيث ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس العيد في كنيستها بالعاصمة المجرية بودابست.

عيد العذراء

ويقول الأب دوماديوس الراهب كاهن عام وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس إن الكنائس تصلى اليوم عيد العذراء فى الصباح وصلت ليلة أمس أيضا فهناك قداسات عشية وقداسات تمجيد للعذراء بشكل يومى منذ بدء الصيام وحتى اليوم.

وحول الألحان المستخدمة في القداسات يؤكد الأب دوماديوس الراهب في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أبرز الألحان تتمثل في ( افرحى يا مريم ) وهو لحن يصلى يوميا مع التمجيد ليلا ولن (السلام لكى يا مريم) ويكون مع دورة أو زفة لأيقونة العذراء، وبعد الزفة يكون هناك العظة ودعوات الأباء من كل الجمهورية فى الكنائس المختلفة.