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البابا تواضروس الثانى يُصلى عشية عيد العذراء بالمجر

الإثنين، 21 أغسطس 2023 10:47 م
البابا تواضروس الثانى يُصلى عشية عيد العذراء بالمجر البابا تواضروس الثانى يصلى عشية عيد "العذراء" بالمجر
كتب: محمد الأحمدى

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صلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم، صلوات عشية عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء مريم، فى كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالعاصمة المجرية بودابست، وذلك فى إطار زيارته الحالية لدولة المجر.

وكان في استقبال قداسته لدى وصوله الكنيسة، الأنبا چيوڤانى أسقف وسط أوروبا والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر، بينما امتلأت الكنيسة بالشعب الذين أتوا للقاء باباهم.

وعقب انتهاء صلوات العشية، قدم كوال الكنيسة عددًا من الترانيم الروحية والألحان القبطية، وشجعهم قداسة البابا مثنيًا على ما قدموه، ولبى طلبهم بالتقاط الصور التذكارية مع قداسته.

وألقى قداسة البابا كلمة روحية بعنوان "الاحتواء أحد كنوز فضائل السيدة العذراء" وذكر مثال لأسلوب السيدة العذراء في احتواء مشكلة نقص الخمر فى عرس قانا الجليل، "وَلَمَّا فَرَغَتِ الْخَمْرُ، قَالَتْ أُمُّ يَسُوعَ لَهُ: «لَيْسَ لَهُمْ خَمْرٌ»" (يو ٢: ٣)، وأشار إلى أهمية الحكمة في تناول المشكلات بالصلاة والرجاء.

وأوصى قداسته بأربعة خطوات لاحتواء المشكلات التى نواجهها فى الحياة، من خلال:

١- الإحساس بالآخر.

٢- الحفاظ على الود مع الآخر وعدم الخصام.

٣- وضع فترات للتفاهم، لأن أغلى ما يقدمه الإنسان للآخر هو الوقت.

وبعد انتهاء العظة هنأ قداسة البابا الحضور بعيد السيدة العذراء. وحرص منح الفرصة لكل الحاضرين لمصافحته ونوال البركة من أبيهم وراعيهم.  

  أطفال الكنيسة

أطفال الكنيسة

 

المصلين فى الكنيسة
المصلين فى الكنيسة

 

 

المصلين
المصلين

 

 

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة

 

 

جانب من صلوات البابا
جانب من صلوات البابا

 

 

صلوات قداسة البابا
صلوات قداسة البابا

 

 

عظة البابا
عظة البابا

 

 

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

العذراء مريم

عيد العذراء مريم



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