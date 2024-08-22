اليوم السابع
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"العلاج الطبيعى": لا يحق للنقابات رفض قيد أصحاب المجاميع الأقل من تنسيق الكليات

الخميس، 22 أغسطس 2024 03:02 م
"العلاج الطبيعى": لا يحق للنقابات رفض قيد أصحاب المجاميع الأقل من تنسيق الكليات الدكتور سامى سعد - النقيب العام للعلاج الطبيعى
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، إنه تناثرت بعض الأنباء والبيانات الصادرة من بعض النقابات المهنية الطبية بشأن عدم قيد أي خريج من الكليات الطبية مجموعه أقل 5% من تنسيق الكليات ( الحكومية - الخاصة - الأهلية - الأجنبية )، مؤكدا أنه لا توجد سلطة نقابية أو قرارات جمعية عمومية لأية نقابة الحق في عدم قيد الخريجين لأنها مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لكل نقابة مهنية طبية لطالما أن شهادة التخرج أياً كان مصدرها ( درجة البكالوريوس ) تمت معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات.

ووجه سامى سعد، رسالة طمأنة لأولياء الأمور، وأبنائهم الطلاب خريجي الثانوية العامة للمؤهلين لـ الكليات الطبية، مشيرا إلى أن الرسالة طبقاً لواجب النقابة الإنساني والوطني تجاه الطلاب المصريين المسجلين بالكليات بالداخل أو الخارج لتطمئن القلوب ودحر التوتر نحو نفوس مستقبل الطلاب.

 

 

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