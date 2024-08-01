اليوم السابع
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الأعلى للجامعات يعلن فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد للقبول بكليات الحقوق

الخميس، 01 أغسطس 2024 02:29 م
الأعلى للجامعات يعلن فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد للقبول بكليات الحقوق فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية
كتب محمد صبحى

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أعلنت  أمانة المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم لامتحانات المعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على المعاهد الفنية التجارية شعبة قانون "نظام السنتان بعد الثانوية" للقبول بكليات الحقوق، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1/8/2024.

وتعقد الاختبارات بكلية الحقوق، جامعة عين شمس. ويتم الاختبار في مواد مباديء مدخل العلوم القانونية ومباديء القانون الدستوري وكذلك احدي اللغتين (الانجليزية أو الفرنسية).

ويمكن التقدم للاختبارات من خلال الضغط علي هذا الرابط:

https://ucce.scu.eg/

فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية
فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية

 







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