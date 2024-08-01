الأعلى للجامعات يعلن فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد للقبول بكليات الحقوق

كتب محمد صبحى

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم لامتحانات المعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على المعاهد الفنية التجارية شعبة قانون "نظام السنتان بعد الثانوية" للقبول بكليات الحقوق، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1/8/2024.

وتعقد الاختبارات بكلية الحقوق، جامعة عين شمس. ويتم الاختبار في مواد مباديء مدخل العلوم القانونية ومباديء القانون الدستوري وكذلك احدي اللغتين (الانجليزية أو الفرنسية).

ويمكن التقدم للاختبارات من خلال الضغط علي هذا الرابط:

https://ucce.scu.eg/