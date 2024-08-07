نقابة العلاج الطبيعى: تكليف خريجى الكليات الطبية طبقا لاحتياجات سوق العمل

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، برئاسة الدكتور سامى سعد النقيب العام، إن وزارة الصحة والسكان، قررت أن التكليف لخريجي الكليات الطبية ( علاج طبيعي – بشري – أسنان – تمريض – صيادلة ) طبقاً وحسب احتياجات سوق العمل، وليس إلزاماً لجميع خريجي الكليات الطبية المختلفة بأنواعها .

وأوضحت في بيان، أن المجلس الصحي المصري، قرر عند الحصول على درجة بكالوريوس العلاج الطبيعي وقضاء سنة الامتياز ( السنة التدريبية الالزامية ) إجراء امتحان لمنح ترخيص مزاولة المهنة وعند الاجتياز لابد وإلزاماً من قيد الخريج بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي حتي يستطيع مزاولة المهنة وأيضاً بعد مرور خمس سنوات من التخرج والحصول على الترخيص الأول لمزاولة المهنة يتم التقييم بعد خمس سنوات لتجديد الرخصة .

وأشارت النقابة، إلى أنها قررت إعلام أولياء الأمور وأبنائهم الراغبين للدخول الي كليات العلاج الطبيعي، من خلال عقد اجتماعات توعية معهم حتي لا يقعوا فريسة للأكاديميات الوهمية وكذلك التعريف بكليات العلاج الطبيعي ( الحكومية – الخاصة – الاهلية – أفرع اجنبية ) حيث بلغ عدد الكليات (74) كلية بجميع محافظات الجمهورية .

وكانت قد طالبت النقابة العامة للعلاج الطبيعى جميع طلاب الثانوية العامة (علمي علوم) والأزهرية أو ما يعادلها عند تسجيل رغبات الدخول إلى كليات العلاج الطبيعي داخل مصر أو خارجها سواء (حكومة - خاصة - أهلية - أو افرع اجنبية) بالاستفسار والاستعلام من خلال النقابة عن أفضل هذه الكليات التي لها سوق محلي وإقليمي ودولي وتلقي كل الدعم والاعتماد من النقابة العامة للعلاج الطبيعي والنقابات الفرعية بالمحافظات لقيد الخريجين وتوظيفهم، واختباراهم عند الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة وفتح عياداتهم.