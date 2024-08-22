الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية يدشن أول مجلس نوعى للفراولة

كتبت أسماء نصار

أعلن اللواء أشرف الشرقاوي، رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، أنه تم تدشين أول مجلس لـ محصول الفراولة بحضور مجموعة كبيرة من كبار المنتجين والمزارعين والمستوردين للشتلات والمصدرين والمصنعين وبعض من قيادات وزارة الزراعة.

​وأضاف الشرقاوى، أن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية يلعب دوراً حيوياً كمنارة شرعية وكيان رئيسي من كيانات وزارة الزراعة ليشكل دعامة أساسية في تقديم الدعم والإرشاد وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين والمصدرين على حد سواء إذ يعمل على اتخاذ كافة التدابير الضرورية لدعم المنتجين والمصدرين.

وأوضح أن الاتحاد يحرص علي زيادة المنتج الزراعي بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن محصول الفراولة من أهم المحاصيل التصديرية وتعتبر مصر هي الأولي على العالم في تصدير الفراولة ويقدر إجمالي إنتاج الفراولة في مصر بـ688 ألف طن، صدرت مصر منها أكثر من 300 ألف طن من الفراولة المجمدة بعائد قدره 335.5 مليون دولار والفراولة الطازجة 42 ألف طن بعائد 43.7 مليون دولار والصادر من هذا المحصول من أول العام وحتى شهر أغسطس هو 21.2 ألف طن للفراولة الطازجة.



يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتعزيز الصادرات الزراعية المصرية حيث أصبحت احد أهم مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي وفى إطار الجهود التي يبذلها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من أجل زيادة الصادرات وإزالة العقبات أمام المصدرين المصريين.