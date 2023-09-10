فتح باب التقديم للالتحاق ببرنامج الزراعة المحمية للحاصلات البستانية بزراعة طنطا

الغربية - مصطفى عادل

أعلنت كلية الزراعة جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمد السيد أحمد عميد الكلية، عن فتح باب التقديم لبرنامج الزراعة المحمية للحاصلات البستانية.

وأوضحت الكلية، أن الأوراق المطلوبة للتقديم للبرنامج هي (صورة من شهادة الثانوية العامة - صورة من بطاقة الترشيح - صورة من شهادة الميلاد - صورة من بطاقة الرقم القومي المعادل - استيفاء طلب الالتحاق بمقر الكلية ورسوم التقدم ).

ووضعت الكلية، عدة اشتراطات الواجب توافرها لالتحاق الطالب للدراسة بالبرنامج، وهي حصول الطالب على 275.5 درجة فى الثانوية العامة علمي علوم، يقبل البرنامج الطلاب المنقول قيدهم من كليات أخرى، يقبل البرنامج الطلاب المحولون من برنامج مماثل، يقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية، بشرط نجاحه فى المعادلة.

يقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من كليات ومعاهد زراعية لا ينطبق التوزيع الجغرافي.

وأوضحت الكلية أن البرنامج يتميز بأحدث برنامج دراسي فى الزراعة المحمية فى وسط الدلتا، والدراسة باللغة الانجليزية لتأهيل الخريج لسوق العمل داخليا وخارجيا، وتنمية المهارات العملية واستخدام التكنولوجيا فى مجالات إنتاج الحاصلات البستانية، كما أن البرنامج يقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة علمي أو ما يعادلها والثانوية الزراعية، كما أن البرنامج يقبل الطلاب المرشحين إلى كليات أخرى بشرط الحصول على الحد الأدني للقبول لقطاع كليات الزراعة، ويقبل البرنامج الطلاب المنقول قيدهم من كليات أخرى والحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي، كما يقبل الطلاب المحولون من برنامج مماثل بكليات الزراعة الأخرى.

وأشارت الكلية ان البرنامج يوفر مجالات عمل للخريجين منه، حيث يمكن تعيين أوائل الخريجين كمعيدين وباحثين فى الجامعات والمراكز البحثية، والمشاريع الوطنية الخاصة بالزراعات المحمية، وشركات إنتاج البذور والتقاوي، وهيئة الرقابة على الصادرات، كما يُخرج مهندسين فى مجالات الزراعات المحمية فى الشركات الخاصة داخليا وخارجيا، ومحطات فرز وتعبئة وتصدير الحاصلات البستانية، وشركات إنتاج شتلات الحاصلات البستانية، ومزارع الانتاج العضوي والحيوي للحاصلات البستانية، و معامل زراعة الانسجة النباتية للحاصلات البستانية.