اليوم السابع
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الخميس، 22 أغسطس 2024 08:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إحباط تهريب 15 طن و950 كيلو من الدقيق البلدي قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

الخميس، 22 أغسطس 2024 07:46 م
إحباط تهريب 15 طن و950 كيلو من الدقيق البلدي قبل بيعها في السوق السوداء بقنا المضبوطات
قنا صابر سعيد

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نجحت جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، والأجهزة الرقابية من إحباط محاولة تهريب 15 طن و950 كيلو جرام من الدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله خارج مستودعات الدقيق، وذلك قبل بيعها في السوق السوداء.

وأوضح الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، تمكنت من إحباط تهريب 11 طن و250 كيلو دقيق بلدى مدعم محظور تداوله بالسوق السوداء، فضلا عن  إحباط تهريب 4 أطنان و700 كيلو جرام من الدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله خارج مستودعات الدقيق بالسوق السوداء بمركز فرشوط.

وأشار حسن القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إلى أنه تم مصادرة جميع المضبوطات والتحفظ عليها، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة،حفاظاً على الصالح العام، يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية بنطاق المحافظة للتأكد من انتظام العمل بها وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، واحكام الرقابة التموينية على تداول السلع الغذائية المدعومة من قبل الدولة للتأكد من وصولها إلى مستحقيها.







تموين قنا

ضبط دقيق

نائب محافظ قنا

اخبار قنا




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