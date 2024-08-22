محافظ قنا: نسعى لتنشيط دور مركز خدمات المستثمرين فى الترويج للفرص الاستثمارية

قنا صابر سعيد

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولة مفاجئة بمركز خدمة المستثمرين بمدينة قنا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، وتنشيط دور المركز فى الترويج للفرص الاستثمارية، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد علي الكبير، مدير مركز خدمات المستثمرين، وعدد من القيادات التنفيذية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بملف الإستثمار، وتقديم جميع الخدمات للمستثمرين وحل كافة المشكلات التي تواجههم.

واستمع محافظ قنا، خلال الجولة إلى شرح تفصيلي حول الخدمات المقدمة، وإجراءات التيسير على المستثمرين فيما يتعلق بتأسيس الشركات وسرعة إنجاز الخدمات المختلفة لإقامة المشروعات الجديدة من رخص التشغيل، والسجل الصناعى، ورسوم متابعة رخص التشغيل السنوية، وتصاريح التشغيل المؤقتة، واعتماد فواتير استيراد الآلات، والمعدات، وإصدار رخصة التشغيل خلال فتره وجيزه، كما تابع آليات العمل بنظام الشباك الواحد.

وقال محافظ قنا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ملف الاستثمار، ودعم المستثمرين اهتمامًا كبيرًا لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبري، كونها المصدر الأول لدعم الاقتصاد وتوفير موارد مالية للدولة.

وشدد عبد الحليم، علي ضرورة تحديث الخريطة الاستثمارية لمحافظة قنا بالتعاون مع كافة جهات الولاية واتاحتها أمام القطاعات والإدارات المعنية بملف الإستثمار، والسعي لعمل ملفات مكتملة الإجراءات للفرص الاستثمارية تمكن المستثمرين بدء اعمالهم في وقت محدود، وذلك في اطار توجه الدولة نحو تنمية قطاع الصناعة والاستثمار بمختلف محافظات الجمهورية وتسخير كافة الامكانيات المتاحة للنهوض بهذا القطاع لتحسين الإقتصاد القومي وخلق فرص عمل للشباب.

وأشار مدير مركز خدمات المستثمرين، إلي أن المركز يقدم خدمات متعددة للتسهيل على المستثمرين، موضحا أنه يوجد بالمركز ممثلون عن الجهات الحكومية المختصة بإصدار الموافقات والتراخيص المختلفة منها، هيئة التنمية الصناعية، والسجل التجاري، ومصلحتا الضرائب العامة والقيمة المضافة، ونقابة المحامين، والغرفة التجارية، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن وجود ممثل عن المحافظة لتيسير إجراءات التواصل الدائم مع المستثمرين.

يذكر أن مركز خدمات المستثمرين بقنا يُعد من أكبر فروع خدمات الاستثمار على مستوى الصعيد حيث يقع على مساحة 4000 متر مربع، لخدمة أكثر من 2600 شركة قائمة بقنا والأقصر وأسوان، تعمل فى كافة القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة، ويساهم فى تيسير وسرعة أداء الخدمات المتعلقة بتوسعات الشركات القائمة وجذب شركات جديدة للعمل بالصعيد تتيح المزيد من فرص العمل لأبنائه.