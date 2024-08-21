وزير الإسكان يستقبل سفيرة البحرين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

كتب أحمد حسن

استقبل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتهنئة بتوليه حقيبة الإسكان، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولي.

وأكد المهندس شريف الشربيني، عمق ومتانة العلاقات بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة، موضحاً أن هناك فرصا استثمارية كبيرة فى مختلف المجالات، فى المدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها.

كما أكد الوزير، أن الدولة المصرية مستعدة لنقل خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية لأشقائنا بمملكة البحرين، وخاصة في مجال تنمية المدن الجديدة الذكية التى تحقق مبادئ الاستدامة، وتوفر جودة الحياة للمواطنين، وكذا فى تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وتحلية مياه البحر، حيث حققت مصر طفرة كبيرة فى مجال مرافق المياه والصرف خلال الفترة الماضية.

ومن جانبها، أعربت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، عن رغبة مملكة البحرين فى الاستفادة من التجربة العمرانية المصرية فى جوانبها المختلفة، للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية العمرانية المرجوة بالمملكة، مؤكدة أن التجربة العمرانية المصرية، هى تجربة غنية ورائدة تستحق الإعجاب والتقدير.