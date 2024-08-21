وزير الإسكان يتفقد اليوم عددا من مشروعات الشرب والمعالجة بـ3 مراكز فى كفر الشيخ

كفر الشيخ-محمد سليمان

يستقبل اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، لتفقد عدد من المشروعات ومحطات مياه الشرب والمعالجة بمراكز دسوق وفوه ومطوبس.

ويعد مركز مطوبس هو المركز الذي حظى بإقامة 603 مشروع من مشروعات حياة كريمة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبلغ عدد مشروعات الصرف الصحي 55 مشروعاً، وإقامة 22 مشروعا لتحسين مياه الشرب بنسبة تنفيذ 99%، إضافة لإنشاء 18 عمارة سكنية، منهم 9 عمارات سكنية بالجزيرة الخضراء، و3 عمارات سكنية ببرنمبال، و5 عمارات سكنية بمنية المرشد، وعمارة سكنية بالقني.

والمرحلة الثانية من حياة كريمة لتطوير الريف المصري، تضم 3 مراكز " كفر الشيخ، ودسوق، والحامول"، وجرى تحديد المشروعات التي سيتم إقامتها بالمراكز ال3، لتتغيير الحياة بالريف المصري، كما شعر أهالي قرى مركز مطوبس، بإقامة مشروعات خدمية وعددها 603 مشروعاً ب 12 قطاع، يتلقى خلالها المواطن الخدمات، دون الحاجة للتوجه للمدن، وتحسن الحالة المعيشية بتلك القرى.