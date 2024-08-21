وزارة العمل توفر فرص عمل فى البوسنة والهرسك برواتب تصل لـ700 يورو شهريا

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل ،اليوم الأربعاء، توفير فرص عمل للمصريين، بدولة البوسنة والهرسك، في التخصصات التالية: 1 مهندس مدني، و8 عمال بناء، و 13 حداد مسلح، و22 نجار مسلح، و2 مبيض محارة ونقاش، و2 مبلط، و2 مثبت وجهات، وسيتم إجراء اختبار لتحديد مستوي المهارة على الحرف المطلوبة بديوان عام الوزارة.

وقالت "الوزراة " إن الراتب يصل إلى 700 يورو شهرياً ،للمهن ،ما عدا المهندس الذى يحدد راتبه حسب الخبرة، مع توفير مبيت مكيف للعمال، ووجبات أثناء فترة العمل، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى واجتماعى، وتأمين صحى إضافى ضد إصابات العمل والحوادث فى مواقع البناء، ومدة العقد سنة وتجدد، وبيئة عمل ممتازة مع موظفين ذوى خبرات وكفاءات مهنية مع إمكانية دفع تكاليف السفر وتقسيطها من الراتب الشهرى بعد إستلام العمل على دفعات..وأن التقديم على فرص العمل مجاني، وبدون أي رسوم، أو وسطاء، من خلال الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة".

يُشار هنا إلى أن الأوراق المطلوبة هي : صورة من جواز سفر ساري، وصور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة ..وأن التقديم لمدة 7 أيام، تبدأ من يوم الأحد المقبل، الموافق 25 / 8 / 2024، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفياً من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم كافة الأوراق المطلوبة.

وأوضح البيان أن تلك الفرص وفرتها الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد المدير العام ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة،على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي، وتجهيز العمالة المؤهلة ،و المدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية بالوزارة ،مع التأكد من مستويات المهارة قبل إنهاء إجراءات السفر، وإجراء إختبارات لتحديد المستويات المهارية تحت إشراف الإدارة المعنية بالتعاون مع الشركات الطالبة للعمالة.