حوافز مجزية.. جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة ينظم ملتقى توظيفيا الاثنين المقبل

كتبت – مرام محمد

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، تنظيم ملتقى توظيفي ، الإثنين المقبل 26 أغسطس 2024، لإتاحة فرص عمل للشباب بإحدى الشركات، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية.

وقال الجهاز إن الوظائف المطلوبة "مسئول تمويل"، موضحًا شروط التقديم على النحو الآتى: (خبرة فى مجال التمويل أو التسويق والمبيعات – مؤهل عال أو متوسط – السن من 20 حتى 35 – عدد ساعات العمل 8 ساعات).

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، إلى أن الوظائف المطلوبة تتيح مزايا، تشمل: (مرتب مميز لذوى الخبرات بمجال التمويل – حوافز مجزية – تأمين طبى – فرص للترقى – دورات تدريبية).

وأوضح الجهاز، أن الملتقى سوف ينظم بمقر الجهاز، الكائن 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوى - الدور الثانى، وذلك من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، ويمكن للراغبين فى الاستفسار التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".