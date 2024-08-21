نصائح نفسية للتعامل مع الغضب وإدراته.. منها أخذ قسط من الراحة

كتبت فاطمة خليل

الغضب من أسوأ المشاكل التى يمكن تحملها ويؤثر ذلك على صحتك الجسدية والنفسية على المدى البعيد، بل يمكن أن يؤدى أيضًا إلى إفساد علاقاتك مع الآخرين بشكل دائم، ووفقًا للخبراء، يتصاعد الغضب إلى عنف لفظى أو جسدى، مما يؤذيك أنت ومن حولك، لذا، من المهم تحديد طرق من الطب النفسى التعامل مع الغضب وإدارته بنجاح، بحسب موقع "تايمز ناو".

وعلى الرغم من أن الخبراء يرون أنه من الطبيعي أن تغضب من الناس والمواقف، إلا أن الغضب الزائد ليس جيدًا لصحتك الجسدية والعقلية.

الغضب غير المنضبط عندما لا يتم التعامل معه بشكل صحيح يمكن أن يصبح مشكلة كبيرة، وفقًا للدراسات، يتصاعد الغضب إلى عنف لفظي أو جسدي، مما يؤذيك ومن حولك.

ما الذي يسبب الغضب؟

يمكن أن تؤدي أشياء كثيرة إلى غضبك، والتي تشمل:

التوتر والقلق

المشاكل المالية

الاكتئاب

مشاكل الصحة العقلية

الحزن

أعراض الغضب

يؤدي الغضب إلى ظهور أعراض جسدية وعاطفية مختلفة من الطبيعي أن نختبرها في مناسبات مختلفة، ومع ذلك، يقول الخبراء إنه عندما يعاني الشخص الذي يعاني من مشاكل الغضب من هذه الأعراض بشكل متكرر وبدرجة أكثر شدة، فإنه يحتاج إلى العلاج.

تتضمن بعض علامات وأعراض مشاكل الغضب ما يلي..



ارتفاع ضغط الدم

زيادة معدل ضربات القلب

توتر العضلات

التهيج

الإحباط

القلق

ارتفاع التوتر

الغضب

الشعور بالذنب

طرق التعامل مع الغضب وفقاً للطب النفسى

إذا كان غضبك يخرج عن السيطرة ويؤثر سلبًا على حياتك المهنية وعلاقاتك، فمن المهم طلب المساعدة المهنية.

بعض الطرق للمساعدة في إدارة غضبك، تشمل..

- التعبير عن مخاوفك بمجرد أن تصبح هادئًا

- بمجرد أن تعتقد أن غضبك قد هدأ ويمكنك التفكير بوضوح، عبر عن إحباطك بطريقة حازمة لكن غير مواجهة، تأكد من التعبير عن مخاوفك واحتياجاتك بوضوح وبشكل مباشر.

إن أخذ قسط من الراحة هو أفضل طريقة للخروج من مشاعر الغضب وتخفيف التوتر.

إذا كانت لديك مشاكل في الغضب، فامنح نفسك فترات راحة قصيرة ويمكن أن يساعدك هذا الوقت الهادئ على الشعور بالاستعداد بشكل أفضل للتعامل مع ما هو قادم دون الانزعاج.

من المهم عدم حمل الضغائن أو الكراهية وممارسة التسامح، لأنه يساعدك على الشعور بالرضا وإخراج المشاعر السلبية من داخلك.

وفقًا للخبراء فإن مسامحة شخص أغضبك يساعدك أيضًا على التعلم من الموقف.

التخلص من التوتر من خلال الفكاهة

تعتبر إحدى أفضل الطرق لممارسة إدارة الغضب هي التخفيف من حدة التوتر، حيث لا يساعد ذلك فقط في تبديد التوتر، بل يجعل الجو أيضًا خفيفًا وسعيدًا.

تساعد الأنشطة البدنية في تقليل التوتر الذي يجعلك تغضب، إذا شعرت بتصاعد غضبك، فاذهب في نزهة سريعة أو اقض بعض الوقت في ممارسة أنشطة بدنية ممتعة أخرى.

عندما يتصاعد الغضب، فإن الاسترخاء هو السبيل الوحيد للتهدئة، يوصي الخبراء بممارسة تمارين التنفس العميق وتكرار كلمة أو عبارة مهدئة مثل "خذ الأمر ببساطة"، كما يساعد الاستماع إلى الموسيقى أو كتابة مذكرات أو ممارسة اليوجا والتأمل في تهدئة عقلك وإضفاء الإيجابية على حياتك.